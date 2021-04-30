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تأجيل الانتخابات الفلسطينية بسبب القدس

محمود عباس

تأجيل الانتخابات الفلسطينية بسبب القدس

محمود عباس: لو جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006

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العربية.نت، وكالات

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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نقله التلفزيون الخميس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس الشرقية.

وقال عباس: "أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات".

يشار إلى أن عباس كان رفض في وقت سابق الخميس إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس، وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

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كما قال في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله: "لو جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006"، مؤكداً أنه "إلى الآن لا موافقة إطلاقاً" من إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

إلى ذلك شدد: "لن نذهب إلى الانتخابات دون القدس"، مضيفاً أنه تسلم الخميس رسالة من الجانب الإسرائيلي تفيد بعدم وجود حكومة إسرائيلية لتقرر إذا كانت تسمح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس أم لا.

الأولى منذ 15 عاماً

يذكر أن عباس كان أصدر مرسوماً دعا فيه إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، وهي المرة الأولى منذ 15 عاماً.

ووفق لجنة الانتخابات المركزية ترشحت 36 قائمة لخوض الانتخابات التشريعية، من بينها قائمة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو 15 عاماً.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الأسبوع إن الانتخابات الفلسطينية "شأن فلسطيني داخلي" لا تنوي إسرائيل "منعها". لكن إسرائيل لم تعلق مباشرة على التصويت في القدس.

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