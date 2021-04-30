.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لقطة تشعل زوبعة في تركيا.. شرطي يضغط على رقبة متظاهر

اعتقال متظاهر في إزمير

لقطة تشعل زوبعة في تركيا.. شرطي يضغط على رقبة متظاهر

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية. نت 

نشر في: آخر تحديث:

أشعل فيديو تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، غضبا عارما ضد الشرطة التركية، بعد أن تصدت بشكل عنيف لتجمعات نقابية في مدن كبرى بمناسبة عيد العمال المصادف 1 مايو.

وأثارت صورة تعاطي الشرطة مع أحد المشاركين بالتجمعات جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرة بقضية اعتقال الشرطة الأميركية للمواطن جورج فلويد، قبل أن يلقى حتفه لاحقا.

فيديو.. الشرطة التركية تهاجم نائباً على كرسي متحرك العرب والعالم فيديو.. الشرطة التركية تهاجم نائباً على كرسي متحرك

أتى ذلك، بعد أن تجمع ناشطون ومنتسبون لنقابات عمال ومنظمات مجتمع مدني في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير أمس، لكن الشرطة فرقت التظاهرات بالقوة، فيما شهدت بعض التجمعات اعتقالات واشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

ففي مدينة إزمير وقبل أن يدلي المشاركون في التجمع ببيان صحافي اشتبكت الشرطة مع بعض المشاركين بسبب لافتة، واعتقلت 5 مشاركين.

شرطة تضغط على رقبة متظاهر

إلا أن اللافت خلال تلك الاعتقالات كان لقطة رصدتها عدسات الكاميرات حيث ظهر شرطي يضغط على رقبة أحد المتظاهرين بركبته في مشهد مشابه تماماً لحادثة فلويد وفق ما ذكر معارضون، لكن الشرطة أفرجت عن المعتقلين بعد تدخل قياديين في نقابات العمال.

" نتيجة عملك يا صويلو"

وتعليقا على حادثة اعتقال الشرطة التركية لأحد المشاركين في إزمير، حمّل النائب عن حزب العمال التركي في هاتاي، باريش أتاي، عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية ما جرى إلى وزير الداخلية سليمان صويلو.

اعتقال متظاهر في إزمير
اعتقال متظاهر في إزمير

كما أضاف "هذه الصورة هي نتيجة عملك يا سليمان صويلو، قل لموظفيك الواثقين بأنهم لن يحاسبوا على هذا، سيأتي اليوم، سيختبرون ذلك، نفس نهاية القاتل على اليسار"، في إشارة إلى صورة جورج فلويد التي نشرها النائب المعارض إلى جانب صورة الشرطي التركي لحظة اعتقاله المواطن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
امرأة يتيمة في مفاوضات فيينا.. وجدل روسي وبريطاني امرأة يتيمة في مفاوضات فيينا.. وجدل روسي وبريطاني
نار وجثث وتجمعات.. مشاهد مروعة لما حدث في إسرائيل نار وجثث وتجمعات.. مشاهد مروعة لما حدث في إسرائيل
الأكثر قراءة
مخرج مخرج "طاش ما طاش" يصارع السرطان.. وفايز المالكي: وضعه صعب
صورة وزير ينظف الحرم المكي تخطف الأضواء صورة وزير ينظف الحرم المكي تخطف الأضواء
نتائج رائعة.. جرعة واحدة من أحد هذين نتائج رائعة.. جرعة واحدة من أحد هذين "تفعل العجائب"
فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي
السرطان وصل العظم.. زوجة مخرج السرطان وصل العظم.. زوجة مخرج "طاش" تكشف تفاصيل حالته
مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة
قبل أن تذهب
عملية معقدة في 3 مصانع خلال 60 يومًا.. تعرّف على مراحل تصنيع لقاح فايزر
عملية معقدة في 3 مصانع خلال 60 يومًا.. تعرّف على مراحل تصنيع لقاح فايزر
اكتشف المزيد