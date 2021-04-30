لقطة تشعل زوبعة في تركيا.. شرطي يضغط على رقبة متظاهر

أشعل فيديو تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، غضبا عارما ضد الشرطة التركية، بعد أن تصدت بشكل عنيف لتجمعات نقابية في مدن كبرى بمناسبة عيد العمال المصادف 1 مايو.

وأثارت صورة تعاطي الشرطة مع أحد المشاركين بالتجمعات جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرة بقضية اعتقال الشرطة الأميركية للمواطن جورج فلويد، قبل أن يلقى حتفه لاحقا.

أتى ذلك، بعد أن تجمع ناشطون ومنتسبون لنقابات عمال ومنظمات مجتمع مدني في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير أمس، لكن الشرطة فرقت التظاهرات بالقوة، فيما شهدت بعض التجمعات اعتقالات واشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

ففي مدينة إزمير وقبل أن يدلي المشاركون في التجمع ببيان صحافي اشتبكت الشرطة مع بعض المشاركين بسبب لافتة، واعتقلت 5 مشاركين.

شرطة تضغط على رقبة متظاهر

إلا أن اللافت خلال تلك الاعتقالات كان لقطة رصدتها عدسات الكاميرات حيث ظهر شرطي يضغط على رقبة أحد المتظاهرين بركبته في مشهد مشابه تماماً لحادثة فلويد وفق ما ذكر معارضون، لكن الشرطة أفرجت عن المعتقلين بعد تدخل قياديين في نقابات العمال.

" نتيجة عملك يا صويلو"

وتعليقا على حادثة اعتقال الشرطة التركية لأحد المشاركين في إزمير، حمّل النائب عن حزب العمال التركي في هاتاي، باريش أتاي، عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية ما جرى إلى وزير الداخلية سليمان صويلو.

كما أضاف "هذه الصورة هي نتيجة عملك يا سليمان صويلو، قل لموظفيك الواثقين بأنهم لن يحاسبوا على هذا، سيأتي اليوم، سيختبرون ذلك، نفس نهاية القاتل على اليسار"، في إشارة إلى صورة جورج فلويد التي نشرها النائب المعارض إلى جانب صورة الشرطي التركي لحظة اعتقاله المواطن.