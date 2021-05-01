خلافات تعصف بإخوان تركيا.. و"لقاءات معارضة" تغضب أنقرة

أفادت مصادر "العربية" مساء السبت بأن قيادات إخوانية بتركيا تعهدت باحترام أمن أنقرة بعد رصد لقاء لها مع المعارضة.

وقالت المصادر إن قيادات إخوانية مصرية وقعت على إقرار بعدم تهديد الأمن القومي التركي.

كما أضافت أن الأمن التركي حذر القيادات الإخوانية من التواصل مع شخصيات سياسية تركية.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى وجود خلافات داخل الإخوان بتركيا بين من يريد التواصل مع المعارضة ومن يخشى الترحيل.

ولفتت إلى أن قيادات من الإخوان طالبت مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنع ترحيل علاء السماحي ويحيى موسى، لكن أنقرة سلمت الملف للاستخبارات التركية.