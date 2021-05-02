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إصابة أكثر من 50 شرطياً واعتقال 250 بأعمال الشغب في برلين

ألمانيا - شغب
جرحى بأعمال شغب في ألمانيا

إصابة أكثر من 50 شرطياً واعتقال 250 بأعمال الشغب في برلين

جرت أكثر من 20 مسيرة مختلفة في العاصمة الألمانية أمس السبت وكانت الغالبية العظمى منها سلمية

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برلين - أسوشييتد برس

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أصيب أكثر من 50 ضابطا بالشرطة واعتقل أكثر من 250 متظاهرا بعد أن تحولت مسيرات عيد العمال التقليدية في برلين إلى أعمال عنف، حسبما أفاد اتحاد الشرطة الألماني اليوم الأحد.

وجرت أكثر من 20 مسيرة مختلفة في العاصمة الألمانية أمس السبت وكانت الغالبية العظمى منها سلمية. ومع ذلك، تحولت مسيرة يسارية ضمت 8000 شخص عبر حي نويكولن وكروزبرغ بالمدينة، والتي غالبًا ما شهدت اشتباكات في العقود الماضية، إلى أعمال عنف. ألقى المتظاهرون الزجاجات والحجارة على الضباط، وأحرقوا حاويات القمامة وألواح الخشب في الشوارع.

وقال ستيفان كيلم، نائب رئيس نقابة الشرطة في برلين لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ.: "ليس لدينا أي أرقام نهائية، ولكن فيما يتعلق بأكثر من 50 زميلًا مصابًا وأكثر من 250 معتقلاً، فمن الواضح أننا كنا بعيدين جدًا عن عيد العمال السلمي".

وأدان كيلم إلقاء الزجاجات والحجارة وإحراق الحواجز في الشوارع، قائلاً: "هذه إشارات واضحة على أن الأمر لا يتعلق بالتعبير السياسي، بل على انتهاك الحق في التجمع لارتكاب جرائم خطيرة".

وهناك حظر تجول ليلي في معظم أنحاء ألمانيا حاليًا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. لكن الاحتجاجات السياسية والتجمعات الدينية معفاة من حظر التجول.

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