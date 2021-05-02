إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

أفاد مراسل العربية مساء اليوم الأحد، بوقوع إطلاق نار تجاه إسرائيليين عند حاجز زعترة العسكري شمالي الضفة أصيب على إثره 3 مستوطنين بجراح.

ووصفت مصادر طبيّة حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة وذلك وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن "نجمة داود الحمراء"،،

وفيما انسحبت السيارة المهاجمة من المكان أغلقت قوات الاحتلال المنطقة وشنت حملة تفتيش واسعة.

وذكر شهود عيان أنّ النار أطلقت من سيارة مرت بجوارهم . واكتفى جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول في بيان إنه تلقى معلومات عن عملية إطلاق نار في الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن حالة أحد المصابين تدهورت بشكل كبير.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يرسل "أمنيات الشفاء العاجل لجرحى عملية إطلاق النار الإرهابية التي نفذت في مفترق تابواح"، مضيفاً: "قوات الأمن تطارد المنفذين، وإنني متأكد بأنها ستلقي القبض عليهم في أسرع وقت".