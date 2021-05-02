.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

صورة متداولة لموقع الحادث على مواقع التواصل

إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

وصفت مصادر طبيّة حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مراسل العربية مساء اليوم الأحد، بوقوع إطلاق نار تجاه إسرائيليين عند حاجز زعترة العسكري شمالي الضفة أصيب على إثره 3 مستوطنين بجراح.

ووصفت مصادر طبيّة حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة وذلك وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن "نجمة داود الحمراء"،،

وفيما انسحبت السيارة المهاجمة من المكان أغلقت قوات الاحتلال المنطقة وشنت حملة تفتيش واسعة.

وذكر شهود عيان أنّ النار أطلقت من سيارة مرت بجوارهم . واكتفى جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول في بيان إنه تلقى معلومات عن عملية إطلاق نار في الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن حالة أحد المصابين تدهورت بشكل كبير.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يرسل "أمنيات الشفاء العاجل لجرحى عملية إطلاق النار الإرهابية التي نفذت في مفترق تابواح"، مضيفاً: "قوات الأمن تطارد المنفذين، وإنني متأكد بأنها ستلقي القبض عليهم في أسرع وقت".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة
جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
الأكثر قراءة
صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟ صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟
فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. "ليس مصاباً بكورونا"
أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية
أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن
تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك! تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك!
مستشار أردوغان يهاجم مصر.. و مستشار أردوغان يهاجم مصر.. و"الإخوان" ترد على العربية.نت
قبل أن تذهب
تقرير استخباراتي: هذه الدولة أكبر تهديد لأميركا
تقرير استخباراتي: هذه الدولة أكبر تهديد لأميركا
اكتشف المزيد