إعلام إسرائيلي: حريق كبير بجوار مطار بن غوريون وإخلاء منازل 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حريق كبير بجوار مطار بن غوريون فيما تم إخلاء بعض المنازل المجاورة.

وأكدت المصادر أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ستة فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مردفة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفا من امتداد النيران إليها، بينما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.

وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.

وكان حريق كبير آخر قد شب مساء الجمعة، داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان.

واشتعلت النيران في منشأة مصنع "BZN" في خليج حيفا، بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع.

وعاشت إسرائيل الجمعة، ساعات ثقيلة ممتلئة بأخبار القتلى وانتشار الجثث وأصوات سيارات الإسعاف، فالكارثة الكبيرة كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلّفت أكثر من 40 قتيلاً ومئات من أصحاب الجروح الخطيرة.

ولقي العشرات حتفهم وأصيب نحو 150 آخرين بجروح خطيرة في تدافع ضخم حصل فجر الجمعة خلال احتفال ديني في شمال إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادث على تويتر بـ"كارثة كبيرة".

وأفادت مصادر طبية بسقوط نحو 44 قتيلا على الأقل، فيما أوضحت طواقم الإسعاف أن المأساة وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة دينية سنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون (جبل الجرمق) الواقع على مقربة من مدينة صفد، وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى.