.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بريطانيا: مجموعة السبع تبحث آلية رد سريع على الدعاية الروسية

دومينيك راب

بريطانيا: مجموعة السبع تبحث آلية رد سريع على الدعاية الروسية

مسؤولون: روسيا والصين تحاولان غرس بذور عدم الثقة في الغرب بنشر المعلومات المضللة في الانتخابات ولقاحات كورونا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لرويترز إن مجموعة الدول السبع ستبحث مقترحا بإنشاء آلية للرد السريع في مواجهة "الدعاية" الروسية والتضليل.

وأضاف راب في تصريحات قبل اجتماع وزراء خارجية المجموعة في لندن أن بريطانيا "تعمل على توحيد صف المجموعة للخروج بآلية تفنيد سريع" لمواجهة التضليل الروسي.

وتابع قائلا "ليتسنى لنا حين نرى تلك الأكاذيب والدعاية أو الأخبار الكاذبة أن نقدم معا، وليس بشكل منفرد فحسب، تفنيدا ولإظهار الحقيقة بصراحة ليس فقط للناس في هذا البلد بل في روسيا أو الصين أو حول العالم".

اندلاع حريق ضخم بمصنع للكيماويات في إيران بالقرب من قم إيران اقتصاد إيران اندلاع حريق ضخم بمصنع للكيماويات في إيران بالقرب من قم

وكان مسؤولون بريطانيون وأميركيون وأوروبيون في مجال الأمن قد أشاروا إلى أن روسيا والصين تحاولان غرس بذور عدم الثقة في الغرب بنشر المعلومات المضللة في الانتخابات أو الأكاذيب المتعلقة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا ويصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيها إلى حوالي 40 تريليون دولار أي ما يقل قليلا عن نصف الاقتصاد العالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة
جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
الأكثر قراءة
صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟ صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟
أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية
أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن
تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك! تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك!
فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. "ليس مصاباً بكورونا"
بسبب مقطع فيديو.. سجن وتغريم أحد مشاهير مواقع التواصل بسبب مقطع فيديو.. سجن وتغريم أحد مشاهير مواقع التواصل
قبل أن تذهب
الاستخبارات الأميركية: ميليشيات إيران تهدد مصالح واشنطن في الشرق الأوسط
الاستخبارات الأميركية: ميليشيات إيران تهدد مصالح واشنطن في الشرق الأوسط
اكتشف المزيد