بريطانيا: مجموعة السبع تبحث آلية رد سريع على الدعاية الروسية

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لرويترز إن مجموعة الدول السبع ستبحث مقترحا بإنشاء آلية للرد السريع في مواجهة "الدعاية" الروسية والتضليل.

وأضاف راب في تصريحات قبل اجتماع وزراء خارجية المجموعة في لندن أن بريطانيا "تعمل على توحيد صف المجموعة للخروج بآلية تفنيد سريع" لمواجهة التضليل الروسي.

وتابع قائلا "ليتسنى لنا حين نرى تلك الأكاذيب والدعاية أو الأخبار الكاذبة أن نقدم معا، وليس بشكل منفرد فحسب، تفنيدا ولإظهار الحقيقة بصراحة ليس فقط للناس في هذا البلد بل في روسيا أو الصين أو حول العالم".

وكان مسؤولون بريطانيون وأميركيون وأوروبيون في مجال الأمن قد أشاروا إلى أن روسيا والصين تحاولان غرس بذور عدم الثقة في الغرب بنشر المعلومات المضللة في الانتخابات أو الأكاذيب المتعلقة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.



وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا ويصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيها إلى حوالي 40 تريليون دولار أي ما يقل قليلا عن نصف الاقتصاد العالمي.