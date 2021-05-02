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سلسلة تفجيرات صغيرة تهز ميانمار.. والاحتجاجات مستمرة

This photo taken and received courtesy of an anonymous source on May 2, 2021 shows students protesters taking part in a demonstration against the military coup during Global Myanmar Spring Revolution Day in Mandalay.
من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في مدينة ماندلاي اليوم

سلسلة تفجيرات صغيرة تهز ميانمار.. والاحتجاجات مستمرة

آلاف المحتجين ينظمون مسيرات في عدة مدن، بالتنسيق مع الجاليات في الخارج، اعتراضاً على الحكم العسكري

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لندن - رويترز

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نظم آلاف المحتجين مسيرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في مدن ميانمار، اعتراضاً على الحكم العسكري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقلاب أوقف الإصلاح الديمقراطي والنمو الاقتصادي وأدى إلى اضطرابات.

وجرى تنسيق احتجاجات اليوم الأحد مع جاليات المغتربين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بما أطلق عليه المنظمون "ثورة ربيع ميانمار العالمية".

من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في مدينة تونغي اليوم
من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في مدينة تونغي اليوم

وقال المنظمون في بيان: "هزوا العالم بصوت وحدة شعب ميانمار". ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أعمال عنف في المسيرات.

ولا تمثل هذه الاحتجاجات سوى إحدى المشاكل التي تسبب فيها الجنرالات بعد إطاحتهم في أول فبراير بحكومة منتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تصاعد حدة الحروب مع متمردي أقليات عرقية في المناطق الحدودية النائية في الشمال والشرق بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في مدينة ماندلاي اليوم
من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في مدينة ماندلاي اليوم
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وفي بعض المناطق اشتبك مدنيون بأسلحة بدائية مع قوات الأمن، بينما تعرضت منشآت عسكرية وحكومية ظلت آمنة لفترات طويلة في مناطق بوسط ميانمار لهجمات صاروخية وموجة من الانفجارات الصغيرة التي ليس لها تفسير.

وأعطت الإذاعة الحكومية في نشرتها الإخبارية الرئيسية مساء السبت تفاصيل ما لا يقل عن 11 انفجاراً خلال الـ36 ساعة الماضية، معظمها في مدينة يانغون الرئيسية.

وتحدثت الإذاعة عن بعض الأضرار لكن دون وقوع إصابات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في مدينة تونغي اليوم
من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في مدينة تونغي اليوم
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