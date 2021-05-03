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أميركا.. رياضي تركي يشارك بمؤتمر يدعو لمحاسبة أردوغان

أنيس كانتر والسيناتور إد ماركي
أردوغان وحزبه

أميركا.. رياضي تركي يشارك بمؤتمر يدعو لمحاسبة أردوغان

كانتر المحترف ضمن فريق "بوسطن سيلتك" من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الخدمة

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دبي - العربية.نت

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شارك لاعب كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، أنيس كانتر، في مؤتمر صحافي مع السيناتور الأميركي إدوارد جيه ماركي، الذي قدم مع نواب آخرين بمجلس الشيوخ مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في انتهاكات حقوقية.

كانتر المحترف ضمن فريق "بوسطن سيلتك" من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الخدمة، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.

أنيس كانتر
أنيس كانتر

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى جون كنيدي الفيدرالي في بوسطن، قال السيناتور ماركي إنه يقدر كانتر لكونه صوتاً مدافعاً عن مئات الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اعتقلهم نظام الرئيس رجب أردوغان على أساس قوانين الإرهاب "المشؤومة"، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" المعارضة التركية.

وفي إشارة إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب منحت أردوغان "الحرية" في انتهاك حقوق الإنسان، صرح ماركي أنه من واجب الولايات المتحدة دعوة تركيا، العضو في الناتو، لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وأكد ماركي أن أردوغان لا يستطيع فرض رقابة على الحقيقة، وأن الشعب التركي يستحق الديمقراطية.

كما اتهم ماركي أردوغان بإسكات الصحافيين والمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات، وكذلك "شن حملة وقحة تستهدف المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج".

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يذكر أن مشروع القانون قدمه الأعضاء إدوارد ج ماركي ورون وايدن وجيف ميركلي.

ويأتي هذا التشريع في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالإبادة الجماعية للأرمن.

وتواصل تركيا استهداف ومضايقة الأقليات في الداخل والخارج وسجن الأشخاص، بسبب مخالفات بسيطة. وأنشأت تركيا قاعدة عسكرية جديدة في العراق، ولا يزال المتطرفون المدعومون من تركيا في سوريا يهددون الأكراد والإيزيديين والمسيحيين.

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