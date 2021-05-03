.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.. واقع سيئ للصحافيين الأتراك

45675032_303
توضيحية

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.. واقع سيئ للصحافيين الأتراك

حظرت النيابة العامة التركية الوصول إلى 1411 قصة إخبارية من 62 مصدراً مختلفاً في العام الماضي، وقضت بإزالة 13 خبراً من الإنترنت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية نت 

نشر في: آخر تحديث:

قالت نقابة الصحافيين في تركيا إن الصحافيين الأتراك يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الدولة، وذلك في تقرير نشرته النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأكدت النقابة في تقريرها الذي تضمن مسحاً لحرية الصحافة في البلاد خلال العالم الماضي، ونشرته الاثنين، أن النيابة العامة التركية حكمت على صحافيين بالسجن ما مجموعه 226 عاماً وثمانية أشهر و25 يوماً، مضيفة أن "43 صحافياً مسجونون في تركيا بسبب تقارير إخبارية نشروها".

تركيا تتراجع 55 درجة بمؤشر حرية الصحافة.. والحكومة تزيّف الواقع العرب والعالم أردوغان وحزبه تركيا تتراجع 55 درجة بمؤشر حرية الصحافة.. والحكومة تزيّف الواقع

وأفادت النقابة أنّ 57 صحافياً أمضوا 144 يوماً في حجز الشرطة خلال عام 2020، بينما تعرض ستة صحافيين للضرب أثناء حجز الشرطة.

وكشف التقرير أن "الانتماء إلى منظمة مسلحة" و"القيام بالدعاية لمنظمة إرهابية" هما التهمتان الأكثر شيوعاً اللتان وجهتهما النيابة العامة التركية إلى الصحافيين.

وذكرت نقابة الصحافيين في تركيا أن "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي المعروف اختصاراً بـ (RTÜK) أصدر غرامات مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة سبعة ملايين ونصف المليون ليرة تركية على قنوات معارضة".

كما حظرت النيابة العامة التركية الوصول إلى 1411 قصة إخبارية من 62 مصدراً مختلفاً في العام الماضي، وقضت بإزالة 13 خبراً من الإنترنت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك 14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك
عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ بالتفاصيل عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ بالتفاصيل
الأكثر قراءة
بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها
النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية
فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. "ليس مصاباً بكورونا"
أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة
جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري
قبل أن تذهب
خامنئي يهاجم ظريف بعد تسريبه.. والوزير يعتذر
خامنئي يهاجم ظريف بعد تسريبه.. والوزير يعتذر
اكتشف المزيد