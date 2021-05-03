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رويترز: وفد تركي رفيع يزور القاهرة لبحث تطبيع العلاقات

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين

رويترز: وفد تركي رفيع يزور القاهرة لبحث تطبيع العلاقات

المتحدث باسم الرئاسة التركي إبراهيم كالين: هناك وفد تركي يزور مصر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا

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العربية.نت، وكالات

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قال المتحدث باسم الرئاسة التركي إبراهيم كالين، إن هناك وفدا تركيا يزور مصر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وأضاف مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

وتابع: بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر.

البرلمان التركي
البرلمان التركي

وأشار إلى أن التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا، مضيفا: نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا.

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لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري

وكان البرلمان التركي، قد اتخذ الأربعاء، خطوة جديدة في سبيل التقارب مع مصر، وتم إقرار مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وتم التصويت على القرار بالإجماع، تزامنًا مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في البلدين الأسبوع المقبل.

وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تقدم بهذا الاقتراح إلى البرلمان قبل أيام قليلة.

ومؤخرا قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا الدولة التي تسعى أنقرة إلى الحفاظ على نفوذها فيها.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" كشفت، مساء الاثنين، عن تحضيرات للقاء بين رئيسي الاستخبارات التركية والمصرية لمناقشة التنسيق الأمني.

وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين أتراكا سيزورون القاهرة لترتيب زيارة رئيس الاستخبارات التركية.

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