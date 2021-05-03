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مقتل 16 عسكرياً وفقدان آخر في كمين غرب النيجر

عناصر من الجيش في النيجر
من جيش النيجر

مقتل 16 عسكرياً وفقدان آخر في كمين غرب النيجر

الكمين نصبه قطّاع طرق مسلّحون الساعة الثانية ظهراً

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نيامى - فرانس برس 

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قُتل 16 عسكرياً وفقد آخر في غرب النيجر في كمين نصبه، السبت، مسلّحون لدورية للحرس الوطني في منطقة تيليا بمقاطعة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، مساء الأحد.

وقال الأمين العام لحكومة مقاطعة تاهوا ابراهيم ميكو في تصريح عبر التلفزيون العمومي إنّ "رجالنا وقعوا أمس (السبت) قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (13:00 بتوقيت غرينتش) ضحية كمين نصبه قطّاع طرق مسلّحون في منطقة تيليا. وحصيلة هذا الهجوم الجبان هي: 16 قتيلاً و6 جرحى ومفقود واحد".

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وفي 31 مارس، فشلت محاولة انقلاب في النيجر، وجرى اعتقال المشاركين والمتورطين. ولم يصب الرئيس المنتهية ولايته محمد يوسوفو والرئيس المنتخب محمد بازوم بأذى، وكانا داخل القصر الرئاسي عندما جرت محاولة للسيطرة عليه.

وتاريخ النيجر مليء بالانقلابات العسكرية.، وهي تقع في منطقة الساحل، وتعد من بين الأفقر في العالم، وشهدت هجمات متشددين خلال الآونة الاخيرة.

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