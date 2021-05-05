أفغانستان.. أكثر من 100 هجوم لطالبان خلال 24 ساعة

أعلن مسؤولون الأربعاء أن عناصر طالبان سيطروا على حي في شمال أفغانستان، مما اضطر القوات الحكومية للتراجع إلى عاصمة الإقليم وسط تصاعد العنف في الفترة الأخيرة.

وتقول الحكومة الأفغانية إنها سجلت أكثر من 100 هجوم لطالبان على قوات الأمن ومنشآت حكومية أخرى في 26 من أقاليم البلاد وعددها 34 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يشار إلى أن القتال تصاعد بشدة في الأسابيع القليلة الماضية. وأوضح مسؤولون أفغان أن طالبان كثفت هجماتها منذ أن أعلنت واشنطن الشهر الماضي اعتزامها سحب جميع قواتها من البلاد بحلول 11 سبتمبر.

قتال دام ساعات

من جهته قال المتحدث باسم شرطة إقليم بغلان، جاويد بشارات، إن عناصر طالبان سيطروا على حي باركا بعد قتال دام ساعات مع القوات الحكومية التي تراجعت للمدينة الرئيسية، مضيفاً أن طالبان تكبدت خسائر جسيمة في القتال.

لكن مسؤولاً أمنياً بارزاً، طلب عدم نشر اسمه، صرح أن 10 على الأقل من أفراد الأمن قتلوا وأسرت طالبان 16 آخرين.

يذكر أن المنطقة سقطت بعد يوم من تصدي القوات الأفغانية لهجوم كبير على إقليم هلمند الجنوبي.

قتلى وإصابات

إلى ذلك أفاد مسؤولون محليون الثلاثاء بأن طالبان اجتاحت موقعاً أمنياً صغيراً على طريق سريع في بغلان، ما أسفر عن مقتل تسعة جنود وإصابة آخرين بجروح.

من جانبه ذكر المتحدث باسم قائد شرطة كابول، فردوس فارامارز، أن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة بانفجار قنبلة على الطريق أثناء مرور سيارة مسؤول بالقطاع الطبي خارج المدينة.

وأكد مسؤولون أن سيارة ملغومة أخرى قتلت قائداً للشرطة المحلية في إقليم بكتيكا جنوب شرقي البلاد الثلاثاء.