.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إسرائيل.. المهلة انتهت ونتنياهو لن يشكل الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية- فرانس برس)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية- فرانس برس)

إسرائيل.. المهلة انتهت ونتنياهو لن يشكل الحكومة

حزب الليكود بزعامة نتانياهو كان فاز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط الأزمات التي تعصف بالبلاد، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في بيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أبلغ الرئاسة قبيل منتصف الليل بعدم قدرته على تشكيل حكومة.

هل ستشهد المنطقة حربا نووية بين إيران وإسرائيل؟ إيران هل ستشهد المنطقة حربا نووية بين إيران وإسرائيل؟

فقد انتهى، الأربعاء، التفويض الممنوح لنتانياهو لتشكيل حكومة، حسب ما أعلنته الرئاسة، التي يتوجب عليها الآن اختيار شخصية أخرى لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة السياسية، أو تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين.

وحصل نتانياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة، بعد انتخابات 23 مارس التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.

التكهنات فشلت

فيما فاز حزب الليكود بزعامة نتانياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست، الذي يضم 120 مقعدا، ولكن النتائج أوضحت أن تأمين أغلبية برلمانية من 61 مقعدا ليس بالأمر الهين.

انتخابات في إسرائيل (فرانس برس)
انتخابات في إسرائيل (فرانس برس)

يشار إلى أنه وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتكهنات بشأن الصفقات المحتملة التي يمكن أن تجعل نتانياهو يمدد رقمه القياسي البالغ 12 عاما متتالية في السلطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
بحجم ملاعب كرة القدم.. كويكبان ضخمان يقتربان من الأرض بحجم ملاعب كرة القدم.. كويكبان ضخمان يقتربان من الأرض
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا
الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية
تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب
قبل أن تذهب
بريطانيا ترسل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" للمنطقة.. لماذا؟
بريطانيا ترسل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" للمنطقة.. لماذا؟
اكتشف المزيد