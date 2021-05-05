إسرائيل.. المهلة انتهت ونتنياهو لن يشكل الحكومة

وسط الأزمات التي تعصف بالبلاد، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في بيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أبلغ الرئاسة قبيل منتصف الليل بعدم قدرته على تشكيل حكومة.

فقد انتهى، الأربعاء، التفويض الممنوح لنتانياهو لتشكيل حكومة، حسب ما أعلنته الرئاسة، التي يتوجب عليها الآن اختيار شخصية أخرى لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة السياسية، أو تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين.

وحصل نتانياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة، بعد انتخابات 23 مارس التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.

التكهنات فشلت

فيما فاز حزب الليكود بزعامة نتانياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست، الذي يضم 120 مقعدا، ولكن النتائج أوضحت أن تأمين أغلبية برلمانية من 61 مقعدا ليس بالأمر الهين.

يشار إلى أنه وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتكهنات بشأن الصفقات المحتملة التي يمكن أن تجعل نتانياهو يمدد رقمه القياسي البالغ 12 عاما متتالية في السلطة.