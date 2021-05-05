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اعتراض مقاتلتين تركيتين إف 16 اخترقتا أجواء اليونان

اليونان تركيا

اعتراض مقاتلتين تركيتين إف 16 اخترقتا أجواء اليونان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام يونانية اليوم الأربعاء، باعتراض مقاتلتين تركيتين إف 16 اخترقتا المجال الجوي اليوناني.

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وشهدت الأجواء اليونانية اختراقات تركية عدة على وقع التوتر بين البلدين.

ففي نهاية العام 2020 أعلنت هيئة الدفاع الوطني اليونانية عن اعتراض مقاتلتين تركيتين من طراز إف16، دخلتا الأجواء اليونانية.

وقال بيان للجيش اليوناني وقتها إن الطائرتين حلقتا دون إنذار سابق، فوق جزيرتين يونانيتين في شرق بحر إيجه، حيث تم اعتراضهما من قبل مقاتلات يونانية، وفقاً لقواعد الاشتباك الدولية.

يذكر أن تركيا تتنازع مع اليونان وقبرص حول أحقية التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط. وقد شكل هذا الملف أحد أبرز الأسباب في توتر العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ملف ليبيا، والعلاقة مع فرنسا، وملف اللاجئين وغيره.

وتصاعدت حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

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