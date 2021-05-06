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إصابة رئيس المالديف السابق محمد نشيد في تفجير خارج منزله

رئيس المالديف السابق محمد نشيد أصيب
رئيس المالديف السابق محمد نشيد أصيب

إصابة رئيس المالديف السابق محمد نشيد في تفجير خارج منزله

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ماليه – رويترز

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أصيب أول رئيس منتخب ديمقراطياً ورئيس البرلمان الحالي في المالديف محمد نشيد في انفجار وقع، اليوم الخميس، قرب منزله ويعالج في مستشفى بالعاصمة.

ولم تفصح وحدة الإعلام التابعة للشرطة في رسالة نصية أرسلتها عن مزيد من التفاصيل لكنها قالت إنها بدأت التحقيقات، وحثت الناس على الامتناع عن الذهاب إلى منطقة الانفجار في العاصمة ماليه.

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نشيد، (53 عاما)، أصبح أول زعيم منتخب ديمقراطيا للدولة الأرخبيل بعد 30 عاماً من الحكم الاستبدادي. وخدم كرئيس من 2008 حتى 2012.

وأظهرت صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دراجة نارية مدمرة في موقع الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كان الانفجار محاولة اغتيال.

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