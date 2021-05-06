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الأردن: تعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك عبدالله

ملك الأردن الملك الأردني العاهل الأردني الملك عبدالله عبد الله الثاني
العاهل الأردني، المك عبد الله الثاني

الأردن: تعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك عبدالله

كما وافق الملك عبدالله على قبول استقالة السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات من منصبها كما قبل استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه

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العربية.نت، وكالات

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أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قرارا بتعيين الدكتور جعفر حسان مديراً لمكتب الملك، كما وافق الملك عبدالله على قبول استقالة السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات من منصبها كما قبل استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه كما قبل استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها.

نص القرارات الملكية الأردنية

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار جلالة الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار جلالة الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

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