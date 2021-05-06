.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجامعة العربية تدين التهجير القسري للفلسطينيين في حي الجراح بالقدس

الجامعة العربية

الجامعة العربية تدين التهجير القسري للفلسطينيين في حي الجراح بالقدس

الأمانة العامة للجامعة العربية: ما يجري في مدينة القدس تحديدا بحي الشيخ جراح، ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي خطير في سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات جريمة تهجير عائلات من منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة لإحلال المستوطنين مكانهم استمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة.

وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، من أن ما يجري في مدينة القدس تحديداً بحي الشيخ جراح، ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي خطير في سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج والمتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه خاصة في مدينة القدس بشكل مطرد خطير وغير مسبوق، واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة.

مشهد عام من مدينة القدس المحتلة
مشهد عام من مدينة القدس المحتلة

كما حذرت الأمانة العامة للجامعة العربية، من دعوات وتحريض عصابات المستوطنين للتجمهر في البلدة القديمة لمهاجمة والاعتداء على المقدسيين والمصلين في هذا الشهر الفضيل استمرارا لاستهداف حرمة المسجد الأقصى المبارك.

قائمة سوداء.. 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية العرب والعالم قائمة سوداء.. 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
السعودية تجدد رفضها "شرعنة" المستوطنات في الضفة السعودية السعودية تجدد رفضها "شرعنة" المستوطنات في الضفة

وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي بأن يقف أمام مسؤولياته لوضع حد وفوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة، مؤكدا على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود الفلسطينية - الأردنية المشتركة والمقدرة وتقديم كل عون مستطاع في متابعة قضية حي الشيخ جراح والتصدي لتهجير العائلات منها.

كما طالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي ومؤسساته لإعمال قواعد القانون الدولي وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب الذي تقترفها إسرائيل في المدينة وإجبارها على وقف هذه الجرائم ومساءلتها و محاسبتها عليها، خاصة وأن الإفلات الدائم من العقاب والمساءلة هو تشجيع لكي يواصل الاحتلال جرائمه بكل ما يرتبه ذلك من تداعيات وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لمريض كورونا.. 10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين لديك لمريض كورونا.. 10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين لديك
احذر.. الإفراط في هذا الشيء يُضعف جهازك المناعي! احذر.. الإفراط في هذا الشيء يُضعف جهازك المناعي!
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط
بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم
صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق
قبل أن تذهب
تقرير أممي يكشف ممارسة داعش للتطهير العرقي ضد الإيزيديين في العراق
تقرير أممي يكشف ممارسة داعش للتطهير العرقي ضد الإيزيديين في العراق
اكتشف المزيد