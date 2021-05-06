انتهاك حقوق الصحفيات.. تركيا تتصدر قائمة الدول

تصدرت تركيا قائمة الدول التي تعرضت فيها الصحافيات لاعتداء وتهديد خلال الربع الأول من العام الجاري.

فقد أظهر التقرير الفصلي الأول لائتلاف المرأة في الصحافة أن ما مجموعه 114 صحافية تعرضن للاعتداء والتهديد في البلاد منذ بداية عام 2021.

وأصدرت المنظمة العالمية لدعم الصحافيات، أول تقرير فصلي عن الربع الأول من العام الجاري، أشارت فيه إلى أنه وعلى مدار الربع الأول من عام 2021 ، وثق المركز 348 حالة عنف وتهديد ضد الصحفيات حول العالم.

كذلك لفتت إلى أنه وفي تلك الفترة ارتفع العدد الإجمالي للقضايا ضد النساء في وسائل الإعلام بنسبة 284.8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

دولة رائدة

وبحسب التقرير، فإن تركيا هي الدولة الرائدة من حيث الاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها الصحفيات.

كما أردف أنه ومنذ بداية العام، كانت تركيا الدولة الرائدة في الهجمات والتهديدات ضد الصحفيات، فقد سجلنا ما مجموعه 114 صحفية تعرضن للاعتداء والتهديد منذ بداية عام 2021.

وأضاف أن حوالي 50 صحافية مثلت أمام المحكمة في تهم التي لا أساس لها، تعرضت عشرين منهم للتنمر في أماكن العمل في غرف الأخبار، وتعرضت 15 صحفية لعنف الشرطة أثناء تغطيتهن للأخبار، وتم اعتقال 14 صحفية، وحُكم على ثلاث صحفيات بالسجن وطردت ثلاثة صحفيات، بينما تم تهديد صحفية واحدة، وأصبحت أخرى هدفاُ للخطاب العنصري.

مناخ الاستبداد

إلى ذلك، ختم تقرير ائتلاف المرأة في الصحافة، بأن المناخ السياسي الاستبدادي المتزايد في تركيا مازال يستهدف الصحافيين، معتبراً أن الأخبار الرتيبة التي تنشرها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، بأوامر من الرئيس أردوغان تنتهك حرية التعبير، وفق تعبيره.

بينما يكافح الصحفيون العازمون على كتابة الحقيقة لمواصلة عملهم، وفقا للتقرير.