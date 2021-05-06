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جرحى باشتباكات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين بالقدس

القدس
من الاشتباكات (فرانس برس)

جرحى باشتباكات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين بالقدس

الجيش الإسرائيلي سلّم جثّة الشاب سعيد إلى الهلال الأحمر بعد مقتله

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دبي - العربية.نت

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أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الأربعاء، بإصابة 4 فلسطينيين في مواجهات مع جنود الإسرائيليين بحي الشيخ جراح بالقدس، بعد مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.

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وقد وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية في القرية في بيان، مقتل سعيد يوسف عودة البالغ من العمر 16 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية أودلا القريبة من نابلس.

فيما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه خلال حملة للجيش في قرية بيتا، حاولت مجموعة من الشبان إلقاء زجاجة حارقة باتجاه أفراد الجيش الذين أطلقوا النار باتجاه الشبان. وقال الجيش إنّه "يجري تحقيقا في الحادثة".

مقتل شاب وتسليم الجثة

بدوره، كشف عضو المجلس القروي في أودلا هشام عبد الجبار لوكالة فرانس برس، أنه وبعد الإفطار مباشرةً، كان الجيش الإسرائيلي يُغلق مدخل القرية الرئيس، وكانت هناك مجموعة من الشبّان قريبة من الحاجز، وأطلق الجيش النار عليهم بشكل مفاجئ.

كما أكّد نائب رئيس المجلس نائل راشد أنّ الجيش الإسرائيلي سلّم جثّة الشاب سعيد إلى الهلال الأحمر بعد مقتله.

من الاشتباكات (فرانس برس)
من الاشتباكات (فرانس برس)

عملية واسعة

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ منذ أيّام عملية واسعة في منطقة شمال نابلس بحثًا عن فلسطيني يُعتقد أنّه مسؤول عن تنفيذ هجوم أدّى إلى إصابة 3 مستوطنين عند حاجز زعترة القريب.

وشملت عمليّة البحث قرى قريبة من قرية أودلا حيث عثِر على المركبة المستخدمة في الهجوم في قرية عقربا القريبة.

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