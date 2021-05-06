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من حماس.. وجبات رمضانية مغلفة بصور سليماني

وجبات حماس بصورة سليماني

من حماس.. وجبات رمضانية مغلفة بصور سليماني

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دبي - العربية.نت

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منذ مقتله أوائل العام الماضي وحتى اليوم، لم تخف حركة حماس علاقتها بقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ابنة سليماني: نصرالله والحوثي وحماس سيردون على مقتل أبي إيران ابنة سليماني: نصرالله والحوثي وحماس سيردون على مقتل أبي

وفي جديد فصول العلاقة، أن وزعت الحركة أمس الأربعاء، وجبات رمضانية تحمل على غلافها صورة قيادي إيران القتيل.

وكانت الحركة قد اعتبرت مقتل سليماني خسارة كبيرة لها، وقال حينها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، معزياً، بأن مقتل سليماني خسارة كبيرة لفلسطين والمقاومة، وفق تعبيره.

نعوة وبيت عزاء و"شهيد"

كما أقامت بيت عزاء له في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، ورفعت فيه صور لسليماني، حيث حضر العزاء قيادات من الفصائل الفلسطينية.

كذلك نعت الحركة سليماني العام الماضي، واصفة إياه بـ"الشهيد"، كما حملت الولايات المتحدة المسؤولية.

يشار إلى أن سليماني كان قتل أوائل العام الماضي بغارة أميركية على مطار بغداد.

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