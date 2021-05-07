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إسرائيل تعلن مقتل فلسطينيين اثنين بذريعة شن هجوم بالضفة الغربية

مقتل فلسطينيين وجرح ثالث

إسرائيل تعلن مقتل فلسطينيين اثنين بذريعة شن هجوم بالضفة الغربية

يأتي هذا الهجوم وسط أجواء متوترة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين

متابع الغاء المتابعة

القدس - فرانس برس

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة بذريعة محاولة هجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان "وصل قبل وقت قصير ثلاثة مهاجمين نحو بوابة قاعدة لحرس الحدود سالم شمال مدينة جنين، وقاموا بإطلاق النار نحو بوابة القاعدة بأسلحة من نوع كارلو".

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وأضاف المتحدث "رد أفراد شرطة الحدود وجنود من الجيش الإسرائيلي في رد حازم واحترافي بإطلاق النار"، لافتا إلى مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة الثالث بجروح خطرة.

وأوردت الشرطة أن "المهاجم الثالث تلقى الإسعافات الأولية على الفور" ونُقل "في حالة حرجة" إلى مستشفى إسرائيلي.
ولم تعرف على الفور هوية الفلسطينيين.

ويأتي هذا الهجوم وسط أجواء متوترة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

والأربعاء، قضى شاب إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها برصاص فلسطيني قبل بضعة أيام في الضفة الغربية.

وفي اليوم نفسه، قتل فتى فلسطيني في السادسة عشرة برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي، وفق مصادر فلسطينية.

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