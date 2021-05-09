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أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية.. خان يفوز بولاية ثانية في لندن

صادق خان
صادق خان

أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية.. خان يفوز بولاية ثانية في لندن

صادق خان حصل على 1.2 مليون صوت بعد أن توقعت استطلاعات الرأي فوزه

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لندن - فرانس برس 

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نجح رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان، الذي أصبح في 2016 أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية، في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت، الخميس، ونشرت نتائجها، السبت.

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ خان (50 عاماً)، الذي وُلد لمهاجرين باكستانيين، ونشأ في مسكن اجتماعي، حصل على 1.2 مليون صوت، في حين حصل منافسه المحافظ شون بايلي، المتحدّر من أصول جامايكية، على 977,601 صوتاً،

وتوقعت استطلاعات الرأي فوز خان لكن بفارق أكبر.

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