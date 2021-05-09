على وقع التصعيد..إسرائيل تلغي جلسة إخلاء حي الشيخ جراح

على وقع التصعيد الحاصل منذ أيام، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الجلسة المقررة غدا الاثنين بشأن عمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس، وحددت موعدا جديدا خلال 30 يوما للنظر في الإخلاءات.

وسُجلت منذ مساء السبت أكثر من مئة إصابة خلال الاحتجاجات التي تشهدها القدس بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية لترتفع إلى نحو 300 منذ الجمعة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع أعداد الإصابات في صفوفها إلى نحو 20 إصابة.

اخلاء حي الشيخ جراح

وتوزعت الإصابات ما بين حي الشيخ جراح حيث تواجه عدة عائلات تقطنه خطر إخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين، وباب العامود أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة حيث أطلقت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه العادمة والرصاص المطاطي باتجاه المحتجين لتفريقهم.

في حين أسعفت طواقم جمعية الهلال الأحمر في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد "21 إصابة في محيط المسجد الأقصى"، معلنة أن الإصابات ارتفعت منذ مساء أمس إلى 112 إصابة.

وقالت الشرطة إنها فرقت المحتجين في الشيخ جراح بعد أن ألقوا الحجارة باتجاه قواتها.

يذكر أن الاحتجاجات تجددت مساء السبت بعد ليلة صعبة من المواجهات التي شهدتها باحات المسجد الأقصى الجمعة وأسفرت عن إصابة مئتي محتج.