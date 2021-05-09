.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تصعيد إسرائيلي.. مسيرة بالأعلام لاستعراض "يوم القدس"

مواجهات في القدس
من المواجهات في القدس

تصعيد إسرائيلي.. مسيرة بالأعلام لاستعراض "يوم القدس"

نتنياهو: نرفض بشدة الضغوط لعدم البناء في القدس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي شدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد على رفضه الضغوط الرامية لمنع إسرائيل من البناء في القدس، أعطت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، الضوء الأخضر لاستعراض يوم القدس السنوي، وهو عرض للتلويح بالأعلام للمطالبات الإسرائيلية باحتلال جميع أجزاء القدس.

حزام الأمان فضحه.. سيناتور أميركي يحضر اجتماعا أثناء القيادة الأخيرة حزام الأمان فضحه.. سيناتور أميركي يحضر اجتماعا أثناء القيادة

إلى ذلك، حذر الأردن، إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، متعهدا بتصعيد الضغوط.

ومن المقرر أن يمر عرض يوم الاثنين عبر البلدة القديمة في القدس، وهي جزء من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في حرب عام 1967. وتمت الموافقة على المسيرة وسط اشتباكات مستمرة بين الشرطة والفلسطينيين في البلدة القديمة.

قبل فجر اليوم الأحد، تجددت مناوشات آلاف الفلسطينيين مع رجال الشرطة عند بوابات المسجد الأقصى بالبلدة القديمة. وأظهرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي فلسطينيين يرشقون زجاجات المياه والحجارة على الضباط الذين أطلقوا القنابل.

برميل بارود

من جهته، قال عاموس غلعاد، مسؤول سابق في الجيش الإسرائيلي، لراديو الجيش، إنه يجب إلغاء عرض يوم القدس أو تغيير مساره بعيدًا عن باب العامود في المدينة القديمة، قائلاً: "برميل البارود يحترق ويمكن أن ينفجر في أي وقت".

يشار إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا في مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية في القدس ليل السبت إلى الأحد، عندما احتفل المسلمون بليلة القدر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"لا عيديات".. الإمارات تحدد 5 إجراءات احترازية في الفطر
هل خضع حسين الجسمي لعملية تجميل؟.. الفنان يرد بصورة هل خضع حسين الجسمي لعملية تجميل؟.. الفنان يرد بصورة
الأكثر قراءة
أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب
شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب
قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض
لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة
عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات! عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات!
10 أسباب تقف وراء تأخير نمو الشعر 10 أسباب تقف وراء تأخير نمو الشعر
قبل أن تذهب
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
اكتشف المزيد