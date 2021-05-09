.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"التشهير" يلاحق باحثين كشفوا حقيقة التضخم في تركيا

(تعبيرية)

"التشهير" يلاحق باحثين كشفوا حقيقة التضخم في تركيا

مجموعة ENAGroup بدأت في نشر بيانات التضخم الخاصة بها في سبتمبر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفعت وكالة الإحصاء الرسمية التركية شكوى جنائية ضد مجموعة من الباحثين المحليين الذين نشروا بيانات تضخم بديلة عن تلك الرسمية. وطالبت الهيئة الحكومية بفرض غرامة على ENAGroup، وهي مجموعة مستقلة لأبحاث التضخم، بتهمة "التشهير المتعمد" بمؤسسة الإحصاء الرسمية و"تضليل الرأي العام"، وفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة "بلومبيرغ".

وبدأت المجموعة في نشر بيانات التضخم الخاصة بها في سبتمبر وسط اتهامات من أحزاب المعارضة بأن الوكالة الرسمية لا تبلغ عن زيادات الأسعار.

بعد تداعيات كورونا.. تركيا تتوقع نمو اقتصادها بأكثر من 5% هذا العام اقتصاد اقتصاد تركيا بعد تداعيات كورونا.. تركيا تتوقع نمو اقتصادها بأكثر من 5% هذا العام

يشار إلى أن أرقام التضخم في ENAGroup أعلى بكثير من البيانات الرسمية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.62% في أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه، أي أكثر من ضعف النسبة 1.1% التي أبلغت عنها الوكالة الرسمية. وأعلنت المجموعة عن معدل تضخم سنوي قدره 36.7% لعام 2020.

"تشويه سمعة"

من جهته، قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلفان، قبل أيام "لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية رفعت وكالة الإحصاء شكوى ضد مجموعة".

كما اتهم إلفان المجموعة بـ"الإضرار بالمعهد التركي للإحصاء وتشويه سمعته" من خلال نشر بيانات مضللة تستخدمها أحزاب المعارضة، معتبرا أنه "لا يوجد شيء اسمه معهد الإحصاء التركي يلعب بالأرقام أو تضخم يصل إلى 30% – 40%".

توضيح من المجموعة

يذكر أنه تم تقديم الشكوى في فبراير، واستدعى المدعي العام في إسطنبول الباحثين للإدلاء بشهادتهم الشهر الماضي، وفق أستاذ الاقتصاد في جامعة مقرها إسطنبول ورئيس ENAGroup، فيسيل أولوسوي.

وقال أولوسوي لبلومبريغ عبر الهاتف لبلومبيرغ أمس السبت إنه من غير الواضح حالياً ما إذا كان تحقيق المدعين سيؤدي إلى رفع دعوى قضائية ضد المجموعة. وفي دحض لاتهامات وكالة الإحصاء التركية، أكد أن المجموعة تنشر قاعدة بياناتها ومنهجيتها على موقعها في الإنترنت.

كما تابع: "نعتقد أن سمعة معهد الإحصاء التركي يجب ألا تتضرر بمثل هذا التحقيق البدائي"، مشدداً على أن مجموعته لا تحاول أن تكون "بديلاً لمعهد الإحصاء التركي، نحن نحاول ببساطة استكمال بياناتهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو.. الصاروخ الصيني يغطس بالمحيط الهندي قرب المالديف فيديو.. الصاروخ الصيني يغطس بالمحيط الهندي قرب المالديف
أيعقل أنها مزحة؟ إيلون ماسك: أعاني من متلازمة أسبرجر أيعقل أنها مزحة؟ إيلون ماسك: أعاني من متلازمة أسبرجر
الأكثر قراءة
أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب
شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب
قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض
لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة
عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات! عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات!
10 أسباب تقف وراء تأخير نمو الشعر 10 أسباب تقف وراء تأخير نمو الشعر
قبل أن تذهب
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
اكتشف المزيد