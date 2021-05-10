قضى إجازة كُلفتها 15 ألف جنيه.. التحقيق مع جونسون

يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتحقيق حول تمضية إجازة فاخرة في جزر الكاريبي بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019، وفق ما ذكرت السلطة المكلفة بضمان الامتثال للقواعد البرلمانية على موقعها الإلكتروني.

إلى ذلك، أمضى الزعيم المحافظ وشريكته كاري سيموندز أعياد رأس السنة في جزيرة "موستيك" الخاصة في أرخبيل غرينادين الكاريبي.

"ميزة عينية"

وكان بوريس جونسون قد أشار في إعلان كشف الأصول عندما كان نائبًا في البرلمان إلى أن هذه الإجازة التي بلغت كلفتها 15 ألف جنيه إسترليني (17400 يورو بالسعر الحالي) مقدمة من رجل الأعمال ديفيد روس، وهو متبرع للحزب المحافظ.

أثار جونسون الغموض عندما نفى في بادئ الأمر دفع هذا المبلغ قبل أن يتراجع عن كلامه على لسان المتحدث باسمه ليؤكد أنها "ميزة عينية".

الامتثال للقواعد

وكرر المتحدث باسم جونسون، الاثنين، أن رئيس الوزراء دأب على الامتثال للقواعد.

وقال إن "رئيس الوزراء صرح بشفافية عن هذه الميزة العينية في سجل مجلس العموم المتعلق بالمصالح"، مضيفا "واضح أن القواعد موضوعة ومن المهم أن يمتثل لها الجميع".

كانت الحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى أن كل شيء تم التصريح عنه في الإشهار.

في تلك الأثناء، أعلن متحدث باسم ديفيد روس أن رجل الأعمال "سهل إقامة" جونسون في موستيك التي قدرت كلفتها بـ15 ألف جنيه استرليني.

وقال "لذا إنها ميزة عينية من السيد روس للسيد جونسون، وإشهار السيد جونسون لمجلس العموم صحيح".

اتهامات تطال النزاهة

يأتي ذلك فيما يتزايد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه اتهامات تطال نزاهته والعلاقة بين السلطة والمكاسب الخاصة مع فتح تحقيق في تمويل أعمال تجديد شقته في داونينغ ستريت.