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وزير خارجية تركيا إلى الرياض.. في زيارة تستمر يومين

مولود تشاووش أوغلو

وزير خارجية تركيا إلى الرياض.. في زيارة تستمر يومين

وزارة الخارجية التركية: مولود تشاووش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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دبي - العربية.نت

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يتوجه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية، وفق وكالة "الأناضول".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن تشاووش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ستتم مناقشة وجهات النظر في القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

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يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان تلقى قبل أيام اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ أردوغان خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

إلى ذلك، عبّر الملك سلمان عن شكره للرئيس التركي على تهنئته.

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