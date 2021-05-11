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أبو الغيط: الغارات الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة

أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية

أبو الغيط: الغارات الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة

الأمين العام للجامعة العربية حمّل إسرائيل مسؤولية "هذا التصعيد الخطير" للوضع في القدس، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأودت بحياة 20 شخصاً على الأقل "عشوائية وغير مسؤولة".

وحمّل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية "هذا التصعيد الخطير" للوضع في القدس، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف.

من الغارات الإسرائيلية على غزة
من الغارات الإسرائيلية على غزة

تتواصل الغارات الجوية على قطاع غزة، الثلاثاء، موقعة 25 قتيلاً، من بينهم 9 أطفال، كما أصيب أكثر من 100 فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنى الإدارة المدنية في جباليا شمال القطاع تزامنا مع قصف من الزوارق الحربية غرب غزة بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

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في حين استمرت الفصائل الفلسطينية في إطلاق رشقات صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة. وأفاد مراسل "العربية" بإصابة منزلين في عسقلان فيما أكدت مصادر طبية إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين في عسقلان إلى 31 من بينهم واحد في حال الخطر، بحسب مصادر طبية إسرائيلية، حيث استقبل مستشفى عسقلان الجرحى.

يأتي هذا في ظل جهود تبذلها القاهرة في محاولة للتوصل إلى وقف للنار بين الطرفين، فيما يترأس نتنياهو اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الدفاع، للبحث في المواجهة العسكرية على جبهة قطاع غزة.

وتزامناً دارت في الحرم القدسي اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيليّة وفلسطينيّين خلّفت أكثر من 500 جريح، في تصعيدٍ للعنف غير مسبوق منذ سنوات.

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