.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الخارجية الإثيوبية: ماضون في عملية الملء الثاني لسد النهضة

صورة حديثة لـ سد النهضة الأثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة

الخارجية الإثيوبية: ماضون في عملية الملء الثاني لسد النهضة

السفير دينا مفتي: نأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن أديس أبابا أكدت للمبعوث الأميركي تمسكها بمفاوضات دبلوماسية في ملف سد النهضة، وأيضا بأهمية التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء الثاني والتشغيل فقط، فيما شددت على أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء السد.

وأضافت الخارجية على لسان المتحدث باسمها السفير دينا مفتي أن لقاءات المبعوث الأميركي كانت ناجحة جدا و"نسعى لنهاية تجعل الكل رابحا".

دينا مفتي
دينا مفتي

وقال: "نأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة"، مضيف أن الموقف الإثيوبي حول سد النهضة لم يتغير و"أبلغنا المبعوث الأميركي بأننا متمسكون بقيادة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة".

السفير دينا مفتي أضاف أن أديس أبابا شددت للمبعوث الأميركي أن أي اتفاق شامل حول تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يكون بمشاركة بقية دول الحوض.

سد النهضة.. مبعوث أميركا في أديس أبابا لحلحلة الأزمة العرب والعالم سد النهضة.. مبعوث أميركا في أديس أبابا لحلحلة الأزمة
جديد سد النهضة.. اقتراح إثيوبي ورفض مصري مصر خاص جديد سد النهضة.. اقتراح إثيوبي ورفض مصري

التصريحات تأتي بعد أيام من تصريحات مماثلة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، حيث قال إن مصر والسودان مازالا يسعيان لتدويل سد النهضة، مشيرا إلى تمسك بلاده برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات السد.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تأكيد بلاده على أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده.

وخلال مؤتمر صحافي دُعيت له وسائل الإعلام الأجنبية المتواجدة في إثيوبيا، قالت مفتي "هناك تناقضات في الموقف المصري يتحدث طيلة مراحل التفاوض عن زيادة إطلاق المياه لمواجهة أي جفاف، مشيرة إلى أنه "من دون وجود بحيرة خلف السد لا يمكن أن تعالج مشكلة الجفاف التي تحدث عند دولتي المصب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
الأكثر قراءة
أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو
مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره
"إهدار المال العام".. تهمة أخرى تلاحق محمد رمضان
زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟ زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟
زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة
الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة
قبل أن تذهب
"يجيب الله مطر" مسلسل كويتي يقدم حلولا للقضايا الاجتماعية في إطار كوميديا
"يجيب الله مطر" مسلسل كويتي يقدم حلولا للقضايا الاجتماعية في إطار كوميديا
اكتشف المزيد