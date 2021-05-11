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عيد الفطر يوم الخميس في هذه الدول

الديوان الملكي السعودي: الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام العيد

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دبي _ العربية.نت

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لم تستطع عدة دول عربية رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء، وبذلك يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان مرصدا تمير وحوطة سدير في السعودية قد أعلنا في وقت سابق تعذر رؤية هلال شهر شوال.

الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية الأخيرة الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية

وبدورها أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

ومن جهتها قالت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية إن "غدا المتمم لشهر رمضان، وإن الخميس هو أول أيام عيد الفطر".

إلى ذلك أعلنت الجهات المعنية في كل من الأردن واليمن والعراق وقطر أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

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