.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيف تتم رؤية هلال شوال.. وهل تختلف الطريقة بين الدول؟

رؤية الهلال
تعبيرية

كيف تتم رؤية هلال شوال.. وهل تختلف الطريقة بين الدول؟

المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر حدد أبرز الاشتراطات لرؤية الهلال، كأن يكون مكان الاستطلاع بعيدا عن المدن العمرانية والأماكن المضيئة، وبعيدا نهائيا عن الأضواء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يتحرى المسلمون رؤية الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، لمعرفة موعد بدء شهر شوال. وفي العادة، لا يُرى الهلال إلا إذا تحققت مجموعة من الشروط.

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أبرز الاشتراطات لرؤية الهلال، كأن يكون مكان الاستطلاع بعيدا عن المدن العمرانية والأماكن المضيئة، وبعيدا نهائيا عن الأضواء، ويفضل أن تكون على المناطق الحدودية في اتجاه الغرب، وبعيداً عن أماكن آبار البترول ومحطات الإشعاع النووي وتخصيب اليورانيوم، وكذلك محطات الإرسال ومحطات تكرير ومصافي البترول.

وكان الفلكي السعودي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم هندي، قال إنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.

كذلك لفت إلى أن أرقام الهلال الفلكية تشير لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في الدول العربية وبالعين في الأميركتين، مما يعني أن يتحد أغلب المسلمين على يوم الخميس عيداً للفطر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
الأكثر قراءة
أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو
مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره
الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية
"إهدار المال العام".. تهمة أخرى تلاحق محمد رمضان
زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟ زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟
زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة
قبل أن تذهب
واشنطن تضع شروطاً صارمة لقبول عقد قمة بين بايدن وبوتين
واشنطن تضع شروطاً صارمة لقبول عقد قمة بين بايدن وبوتين
اكتشف المزيد