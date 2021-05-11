كيف تتم رؤية هلال شوال.. وهل تختلف الطريقة بين الدول؟

يتحرى المسلمون رؤية الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، لمعرفة موعد بدء شهر شوال. وفي العادة، لا يُرى الهلال إلا إذا تحققت مجموعة من الشروط.

كيف تتم عملية رؤية هلال شوال.. وهل الطريقة مختلفة بين الدول الإسلامية؟#العربية pic.twitter.com/7XJ3Uru619 — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) May 10, 2021

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أبرز الاشتراطات لرؤية الهلال، كأن يكون مكان الاستطلاع بعيدا عن المدن العمرانية والأماكن المضيئة، وبعيدا نهائيا عن الأضواء، ويفضل أن تكون على المناطق الحدودية في اتجاه الغرب، وبعيداً عن أماكن آبار البترول ومحطات الإشعاع النووي وتخصيب اليورانيوم، وكذلك محطات الإرسال ومحطات تكرير ومصافي البترول.

وكان الفلكي السعودي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم هندي، قال إنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.

كذلك لفت إلى أن أرقام الهلال الفلكية تشير لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في الدول العربية وبالعين في الأميركتين، مما يعني أن يتحد أغلب المسلمين على يوم الخميس عيداً للفطر.