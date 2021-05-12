.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عباس: نبحث كل الخيارات للرد على إسرائيل

محمود عباس
الشرق الأوسط

عباس: نبحث كل الخيارات للرد على إسرائيل

الولايات المتحدة سترسل دبلوماسياً رفيعاً للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة العنف "المروع"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن "القدس خط أحمر ولا سلام بدونها". وأضاف في كلمة له حول التصعيد في غزة، إن "انتهاكات إسرائيل تجاوزت المواثيق الدولية".

وتابع: "نريد مستقبلا بلا احتلال أو استيطان، وإسرائيل تريد فرض الأمر الواقع في القدس بالقوة".

وقال: "نضع خلافاتنا جانبا ونجتمع حول القدس".

وأشار إلى أن "إسرائيل تشن حربا على الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، والشعب الفلسطيني تصدى لكل الانتهاكات الإسرائيلية".

وأضاف أن هناك "اتصالات يومية بيننا وبين الولايات المتحدة، ونبحث اليوم كل الخيارات للرد على إسرائيل". وتحدث عن "اتصالات مع كل الأطراف لوقف انتهاكات إسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أنتوني بلينكن تحدث، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعبر له عن مخاوفه من الهجمات الصاروخية من غزة. كما أكد بلينكن لنتنياهو ضرورة خفض التصعيد ونبذ العنف.

وفي وقت سابق، قال بلينكن، إن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسيا رفيعا للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة العنف "المروع"، قائلا إن إسرائيل تتحمل مسؤولية خاصة لتفادي حدوث إصابات في صفوف المدنيين.

مواجهات القدس - فرانس برس
مواجهات القدس - فرانس برس

وأضاف "الصور التي خرجت الليلة الماضية مروعة. مقتل أي مدني مأساة. طلبت من نائب مساعد وزير الخارجية ( للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية) هادي عمرو أن يتوجه إلى المنطقة فورا للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين.. سيحث، نيابة عني وعن الرئيس (جو) بايدن، على وقف التصعيد".

شاهد.. لحظة انهيار برج الشروق في غزة بعد قصفه من قبل إسرائيل العرب والعالم شاهد.. لحظة انهيار برج الشروق في غزة بعد قصفه من قبل إسرائيل

وتصاعد القتال بين إسرائيل وحركة حماس، التي تدير قطاع غزة، الأربعاء، ليرتفع عدد القتلى إلى 48 فلسطينياً، بينهم 14 طفلًا و3 سيدات، و6 إسرائيليين، في أعنف قصف متبادل بين الجانبين منذ سنوات، فيما استعد الجيش الإسرائيلي لعملية موسعة في القطاع، بحسب ما أفاد به مراسل "العربية"، بينما تقوم القاهرة باتصالات كبيرة لمنع تصعيد عسكري إسرائيلي أكبر ضد قطاع غزة.

وأطلقت بوارج بحرية إسرائيلية عشرات القذائف بمحاذاة شاطئ غزة، ترافقت مع غارات جوية بالأباتشي ومقاتلات F16، وسط تعزيزات للمدفعية الثقيلة الإسرائيلية على حدود قطاع غزة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجموعة كانت تحاول إطلاق مسيّرات تجاه إسرائيل، مؤكداً مقتل عدد من قادة حماس في عملية اليوم.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه لا هدنة قبل التوصل لهدوء "طويل الأمد"، بحسب تعبيره، كما مدد وزير الدفاع الإسرائيلي حالة الطوارئ لأسبوعين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صراع من أجل البقاء.. لماذا يتحور فيروس كورونا؟ صراع من أجل البقاء.. لماذا يتحور فيروس كورونا؟
سرعتها 1.3 مليون كم/س.. عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم سرعتها 1.3 مليون كم/س.. عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم
الأكثر قراءة
علماء يتوقعون قرب خروج الملايين من حشرات الزيز القاتلة من باطن الأرض علماء يتوقعون قرب خروج الملايين من حشرات الزيز القاتلة من باطن الأرض
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
أجبروا خصومهم على حمله والتذلل لهم.. القبض على مرتكبي فيديو الكفن بمصر  أجبروا خصومهم على حمله والتذلل لهم.. القبض على مرتكبي فيديو الكفن بمصر 
ما حقيقة تعرض رياض محرز وصديقته لاعتداء.. النجم يرد ما حقيقة تعرض رياض محرز وصديقته لاعتداء.. النجم يرد
تصريح يصدم العالم.. خبراء صحيون: كان من الممكن تجنب كورونا! تصريح يصدم العالم.. خبراء صحيون: كان من الممكن تجنب كورونا!
طبيبة سعودية تحتفي بوجودها مع زوجها الطبيب في غرفة عمليات طبيبة سعودية تحتفي بوجودها مع زوجها الطبيب في غرفة عمليات
قبل أن تذهب
تفاعل واسع بعد تسجيل الملك سلمان وولي العهد ببرنامج التبرع بالأعضاء
تفاعل واسع بعد تسجيل الملك سلمان وولي العهد ببرنامج التبرع بالأعضاء
اكتشف المزيد