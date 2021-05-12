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مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط: إسرائيل وحماس تتجهان نحو "حرب شاملة"    

سيارات محترقة قرب تل أبيب من صواريخ حماس
سيارات محترقة قرب تل أبيب من صواريخ حماس
الشرق الأوسط

مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط: إسرائيل وحماس تتجهان نحو "حرب شاملة"    

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس.. ورئيس المكتب السياسي للحركة: المقاومة جاهزة

متابع الغاء المتابعة

القدس - فرانس برس

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حذّر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الثلاثاء، من أنّ العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزّة سيُفضي إلى "حرب شاملة".

ودعا وينسلاند الطرفين إلى "وقف إطلاق النار فورا"، مضيفا "نحن نتّجه نحو حرب شاملة. يتعيّن على قادة جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّة وقف التصعيد".

وقال: "الحرب في غزة ستكون مدمرة والناس العاديون هم من سيدفعون الثمن".

وتوعد وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، مساء الثلاثاء، بأن الضربات الاسرائيلية على غزة "ليست سوى البداية".

وصرح غانتس للتلفزيون قائلا: "لا يزال هناك كثير من الاهداف في دائرة الاستهداف، هذه ليست سوى البداية".

وقال بعد مقتل ثلاثة اشخاص في اسرائيل، الثلاثاء، من صواريخ اطلقت من غزة: "ما من دولة ذات سيادة تقبل باستهداف سكانها، ونحن ايضا لا نقبل بذلك".

وأكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، مساء الثلاثاء، أنّ "المقاومة جاهزة" إذا أرادت إسرائيل "التصعيد".

وقال هنيّة في كلمة متلفزة عبر فضائيّة الأقصى التابعة لحماس: "إذا أرادوا (إسرائيل) أن يُصعّدوا، فالمقاومة جاهزة. إذا أرادوا أن يتوقّفوا، المقاومة جاهزة".

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وأضاف: "هذه رسالة أوصلناها لكلّ من يعنيه الأمر"، في إشارة إلى الوسطاء الذين يُحاولون إرساء تهدئة بين الجانبين.

وأعلنت كتائب القسّام أنّها أطلقت، مساء الثلاثاء، 130 صاروخًا نحو تلّ أبيب وسط إسرائيل فيما دوّت صافرات الإنذار في المدينة الساحليّة وضواحيها.

وجاءت هذه الهجمات الصاروخيّة بعد نحو نصف ساعة على غارات جوّية إسرائيليّة عدّة استهدفت مبنى من 12 طبقة يضمّ مكاتب لمسؤولين في حماس ودُمّر بالكامل.

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