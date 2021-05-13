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صور.. أكثر من 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد بالأقصى

صلاة العيد في الأقصى

صور.. أكثر من 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد بالأقصى

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دبي - العربية.نت

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أدى أكثر من 100 فلسطيني، صباح الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، متحدين التضييق الإسرائيلي عليهم والاعتداءات المستمرة على السكان منذ أيام داخل الحرم القدسي وخارجه في المدينة المقدسة.

صلاة العيد في الأقصى
صلاة العيد في الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 100 ألف مصلٍ توافدوا إلى المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح لأداء صلاة عيد الفطر، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.

ودخل الفلسطينيون إلى ساحات المسجد الأقصى وباحاته وسط تكبيرات العيد، في حين رفع كثير منهم الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تندد بالاحتلال وإجراءاته في مدينة القدس.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان لها أنه، نظراً للأوضاع الأمنية التي يشهدها قطاع غزة، وكذلك الحالة الوبائية، فإن إقامة صلاة العيد ستكون في المساجد فقط، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية اللازمة.

كما منعت منعا باتاً إقامة صلاة العيد في الساحات المركزية أو في العراء.

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