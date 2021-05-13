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جونسون: المتحور الهندي يثير قلقنا.. وكل الخيارات مفتوحة

بوريس جونسون

جونسون: المتحور الهندي يثير قلقنا.. وكل الخيارات مفتوحة

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بينما أثار المتحور الهندي من فيروس كورونا الرعب وقلق العالم أجمع خلال الأشهر الماضية، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن حكومته تشعر بالقلق حيال انتقال العدوى بالنسخة الهندية، بينما عقد المستشارون العلميون اجتماعا لمناقشة تفشيها.

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وقال "إنها نسخة مثيرة للقلق، نشعر بالقلق حيالها"، بينما يتوقع أن تظهر أرقام جديدة عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا ارتفاعا في عدد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

كما صرّح للصحافيين "نريد التأكّد من أننا نتخّذ جميع الخطوات الحصيفة والحذرة التي يمكننا اتّخاذها الآن"، مضيفا أن حكومته "لا تستبعد" أي خيار في ما يتعلّق بالوقاية من تفشي نسخة الفيروس الجديدة.

نسخة متحورة مقلقة

وصنّفت بريطانيا الأسبوع الماضي نسخة فيروس كورونا التي وصلت إلى البلاد عبر مسافرين قادمين من الهند على أنها "نسخة متحوّرة مقلقة".

كما أدرجت حكومة جونسون في أبريل الهند التي تجاوز عدد الوفيات جرّاء الوباء لديها عتبة 250 ألفا، في الفئة "الحمراء" على قائمتها للسفر، ما يعني أنه سيتعيّن على القادمين من البلد الآسيوي الخضوع لحجر صحي في الفنادق لدى وصولهم إلى بريطانيا.

واجتمعت "مجموعة الاستشارات العلمية لحالات الطوارئ" التابعة للحكومة البريطانية الخميس لمناقشة تفشي النسخة الهندية المتحوّرة.

علاج أحد مصابي كورونا في مستشفى بريطاني - فرانس برس
علاج أحد مصابي كورونا في مستشفى بريطاني - فرانس برس

وأفاد جونسون أنه تم تكثيف فحوص الكشف عن الفيروس في مناطق مثل بولتون (شمال غربي إنجلترا)، التي يعود قسم كبير من سكانها إلى أصول من جنوب آسيا وحيث تنتقل العدوى بشكل كبير.

وعلى الرغم من التحذير، فإن رئيس الوزراء أكد أنه لا يعتقد أنه سيكون على الحكومة تغيير خططها بشأن إلغاء تدابير احتواء كوفيد جزئيا في 17 مايو ورفع القيود بشكل كامل في 21 يونيو.

رفع القيود وفتح الاقتصاد

وصرّح "لا أرى حاليا ما يثنيني عن الاعتقاد بأنه سيكون بإمكاننا المضي قدما" برفع القيود.

وتعيد بريطانيا تدريجيا فتح اقتصادها بعد شهور من القيود لاحتواء فيروس كورونا وحملة تطعيم ناجحة واسعة النطاق.

لكن لا تزال تدور تساؤلات بشأن إن كان إطلاق اللقاحات سينجح في مواجهة النسخة الهندية المتحوّرة، وهي نسخة من ثلاث اكتشفت في بريطانيا.

من وسط لندن - فرانس برس
من وسط لندن - فرانس برس

وقال جيمس نيسميث من جامعة أكسفورد لشبكة "بي بي سي" إنه لم يعرف بعد إلى أي درجة ستنتقل العدوى بالنسخة الهندية المتحورة في أوساط أولئك الذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد.

ورجح بأن تنتشر قائلا "أعتقد أن علينا النظر إليها على أنها مشكلة على مستوى البلاد. ستصل إلى كل مكان".

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