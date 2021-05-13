حماس  تعلن استهداف مطار رامون.. وإسرائيل تنفي

في اليوم الرابع للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد العنف بين الطرفين، أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها أطلقت صاروخاً صوب مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: "إطلاق صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية كبيرة، نحو مطار رامون على بعد نحو 220 كم من غزة"

وفي حين لم ترد تقارير عن انطلاق صافرات إنذار أو وقوع أضرار في المنطقة، نفى مسؤول إسرائيلي استهداف المطار. وقال، بحسب ما أفاد وكالة رويترز، " لم يصب أي صاروخ مطار رامون الذي يعمل بشكل طبيعي".

بينما أفاد مصدر في سلطة المطارات الاسرائيلية، أنه سيسمح لشركات الطيران الاسرائيلية بتسييير رحلتين فقط إلى ايلات يوميا، في ظل محاولات استهداف مطاري بن غوريون في تل أبيب ورامون في ايلات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من غزة بعد خرقها للمجال الجوي الإسرائيلي.

في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قصف أكثر من ١٠٠٠ هدف في يومين، معتبرا أن إعادة الهدوء يتطلب وقتا.

صواريخ نحو تل أبيب

من جهته، أفاد مراسل العربية بأن القوات الإسرائيلية قدرت أن ما يقارب 100 صاروخ أطلقت على وسط إسرائيل وجنوبها.

كما أوضح في وقت سابق اليوم، أن رشقات صاروخية أطلقت من غزة تجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، مضيفاً أن صواريخ وصلت محيط ديمونا جنوباً أيضا.

كذلك، أشار إلى إطلاق رشقة صواريخ على عسقلان، واعتراض صاروخين بواسطة القبة الحديدية. وأوضح أن إسرائيل اعترضت 8 صواريخ فوق ريشون لتصيون جنوب تل أبيب.

وكانت إسرائيل قد أعادت توجيه بعض الرحلات لمطار رامون، القريب من منتجع إيلات على البحر الأحمر، من مطار بن غوريون الرئيسي في تل أبيب بسبب الوضع الأمني.

أتى ذلك، بعد أن أعلن تعليق الرحلات من وإلى مطار تل أبيب.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى مقتل 83 شخصاً منذ مساء الاثنين، فيما قتل 7 إسرائيليين جراء قصف حماس وحركة الجهاد الإسلامي.