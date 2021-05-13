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هدنة العيد تتهاوى.. قنابل طالبان تقتل 11 أفغانياً

An injured school student is transported to a hospital after a bomb explosion near a school in west of Kabul, Afghanistan, Saturday, May 8, 2021. A bomb exploded near a school in west Kabul on Saturday, killing several people, many them young students, an Afghan government spokesmen said. (AP)
أرشيفية (رويترز)

هدنة العيد تتهاوى.. قنابل طالبان تقتل 11 أفغانياً

لم ترد أنباء عن نشوب اشتباكات مباشرة بين مسلحي طالبان والقوات الحكومية

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العربية.نت - وكالات

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بعد ساعات فقط من بدء وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، قتل 11 شخصاً على الأقل، وأصيب 13 آخرون، في أربعة انفجارات منفصلة في أفغانستان، اليوم الخميس.

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ولم ترد أنباء عن نشوب اشتباكات مباشرة بين مسلحي حركة طالبان والقوات الحكومية وقت سريان الهدنة المؤقتة لكن القنابل المزروعة على جانب الطريق استمرت في إلحاق خسائر وضحايا في صفوف المدنيين.

نقطة عسكرية للجيش الأفغاني (رويترز)
نقطة عسكرية للجيش الأفغاني (رويترز)

هدنة بعد تصعيد

يذكر أن الهدنة التي أعلنتها طالبان واستجابت لها الحكومة سابقا، جاءت في وقت تصاعدت فيه بشدة أعمال العنف في أنحاء البلاد، بعدما أعلنت واشنطن الشهر الماضي خطة لسحب القوات الأميركية بحلول 11 سبتمبر أيلول.

إلى ذلك، بدأت قوات الأمن الأفغانية عملية لاستعادة منطقة تسيطر عليها طالبان خارج العاصمة كابول في إقليم وردك المجاور يوم الأربعاء لكن العملية توقفت بعد سريان الهدنة.

وقبل ذلك بيوم، كان مسلحو طالبان قد أسقطوا بعض الجنود الأفغان بين قتيل وأسير وأجبروا آخرين على التراجع بعد أن اقتحموا وسط المنطقة التي تقع على بعد أقل من ساعة بالسيارة من كابول.

انفجار أودى بحياة مدنيين الأسبوع الماضي (رويترز)
انفجار أودى بحياة مدنيين الأسبوع الماضي (رويترز)


وشهدت أفغانستان عنفاً متصاعداً منذ أسابيع حين قررت الإدارة الأميركية سحب قواتها، حيث قتل فيه عشرات المدنيين في مناطق متفرقة بهجمات دموية استهدفت مدارس وحافلات عامة.

كذلك، أشار خبرا ء إلى أن انسحاب القوات الأجنبية أدى إلى تصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان، حيث يحاول الجانبان الاحتفاظ بالسيطرة على المراكز الاستراتيجية في البلاد.

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