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ألمانيا: إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل هجمات إرهابية

غزة (رويترز)
من غزة

ألمانيا: إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل هجمات إرهابية

ألمانيا: ندعم حق إسرائيل في الدفاع المشروع عن النفس في وجه هجمات حماس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اعتبر الناطق باسم الحكومة الألمانية الجمعة أن إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاه إسرائيل يشكل "هجمات إرهابية".

وقال الناطق شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحافي "إنها هجمات إرهابية لها هدف وحيد قتل الناس عشوائيا وزرع الخوف"، مضيفا أن حكومة أنغيلا ميركل تدعم "حق إسرائيل في الدفاع المشروع عن النفس في وجه هذه الهجمات" حسب تعبيره.

تأتي التصريحات الألمانية في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى الفلسطينيين إلى 119 و830 جريحا، جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع، في حين سقط 9 أشخاص وأصيب العشرات على الجانب الإسرائيلي .

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تجدد القصف

فعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، استمر القصف العنيف على غزة. فيما أكد مراسل العربية/ الحدث اليوم أن حشودا عسكرية إسرائيلية كبيرة متواجدة على حدود القطاع.

وأضاف أن المستشفيات في غزة أصبحت غير قادرة على تلبية الضغط الحالي.

دبابات إسرائيلية على حدود غزة (فرانس برس)
دبابات إسرائيلية على حدود غزة (فرانس برس)

دفعة صواريخ من حماس

في المقابل، أطلقت من غزة اليوم دفعة صواريخ جديدة على أسدود والمستوطنات قرب القطاع.

فيما نقلت القناة الاسرائيلية الثانية عشرة عن مسؤول إسرائيلي قوله بوقت سابق اليوم إن الجيش قتل ٢٠ من كبار قادة حماس في عمليات استهداف مصممة بدقة الليلة الماضية، كما دمر أغلب شبكتي إنتاج الصواريخ والأنفاق.

وكانت إسرائيل أطلقت نيران مدفعيتها وشنت مزيدا من الهجمات الجوية بعد منتصف ليل الخميس على قطاع غزة وسط استمرار إطلاق الصواريخ نحو عمق المركز التجاري الإسرائيلي.

ومع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، لا يبدو أن هناك أي مؤشر على التراجع وخفض التصعيد.

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