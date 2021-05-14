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بالصورة.. إسرائيل تقتل فلسطينياً حاول طعن جنود بالضفة

الفلسطيني القتيل قرب رام الله
صورة الفلسطيني القتيل

بالصورة.. إسرائيل تقتل فلسطينياً حاول طعن جنود بالضفة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أقدمت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة على قتل فلسطيني بزعم أنه حاول طعن جنود قرب مستوطنة عوفرا في رام الله، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية قرب إحدى المستوطنات، مؤكدا إصابة عدد من العسكريين،

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تأتي هذه التطورات بالتزامن مع جولة جديدة من التصعيد العسكري في قطاع غزة، وإعلان الشرطة الإسرائيلية اعتقال 110 من فلسطينيي الداخل في مدن اللد وحيفا ويافا، على خلفية المواجهات بين اليهود والعرب.

اليوم الخامس من العنف

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن مدفعيته قصفت شمال غزة فجر اليوم ودمرت شبكة واسعة من الأنفاق داخل القطاع، مما يمهد الطريق أمام غزو بري محتمل.

من القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس

كما حشدت إسرائيل قواتها على طول الحدود واستدعت تسعة آلاف جندي احتياطي.

وأدت الغارات الإسرائيلية العنيفة منذ الإثنين على القطاع إلى مقتل أكثر من 119 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة حوالي 830 شخصا، فيما قتل 9 من الجانب الإسرائيلي.

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