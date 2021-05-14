فيديو موجع من غزة.. أب مكلوم يبكي صغاره: وينهم الأربعة؟

بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية ضد قطاع غزة مستهدفاً حركة حماس، تخرج صيحات الألم من الأبرياء الذين طالهم القصف وقتل أبناءهم وأحباءهم.

ففي فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الساعات الأخيرة، ظهر أب مكلوم يبكي فقد فلذات قلبه الأربعة.

ويقول الأب وهو ينتحب بحرقة "يا حبيبي يابابا، وينهم، وينهم الأربعة، وينهم؟".

كما يضيف "مين كمان فيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل".

يأتي ذلك في حين يدخل العنف يومه الخامس بين قطاع غزة وإسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إن مدفعيته قصفت شمال غزة فجر الجمعة في محاولة لتدمير شبكة واسعة من الأنفاق داخل القطاع، مما يجعل الخطوط الأمامية أقرب إلى المناطق المدنية الكثيفة ويمهد الطريق أمام غزو بري محتمل.

كما حشدت إسرائيل قواتها على طول الحدود واستدعت تسعة آلاف جندي احتياطي.

وأدت الغارات الإسرائيلية العنيفة منذ أيام على القطاع إلى مقتل أكثر من 119 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة حوالي 830 شخصا، فيما قتل 9 من الجانب الإسرائيلي.