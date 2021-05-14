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ماكرون: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

ماكرون: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

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دبي - العربية.نت

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تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة بشأن الصراع المتزايد بين إسرائيل والفلسطينيين ودعا إلى العودة إلى الهدوء في المنطقة.

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وندد ماكرون في بيان بهجمات حركة حماس وقال إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

كما عبر عن قلقه بشأن محنة المدنيين في قطاع غزة الذي تحكمه الحركة.

وقال مسؤولون محليون بالصحة إن إسرائيل قصفت غزة بالمدفعية والضربات الجوية اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 13 فردا منهم ثلاثة أطفال.

تأتي تصريحات ماكرون في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لليوم الخامس على التوالي، جوا وبرا وبحرا، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 119 شخصا بينهم أطفال، في حين لقي 9 مصرعهم على الجانب الإسرائيلي جراء الصواريخ التي أطلقت على القطاع منذ مساء الاثنين الماضي.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

في حين أفاد مراسل العربية، أن حشودا عسكرية وبرية احتشدت عند الحدود مع القطاع دون وجود مؤشرات لأي اجتياح، أو عمليات توغل.

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع لقياديين في حماس، فضلا عن أنفاق عدة تحت الأرض في غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدف بصاروخين شقة سكنية في أحد أبراج طيبة، غرب خان، وقصف هدفا قرب ميناء غزة.

إلى ذلك، يستمر التوتر والعنف في البلدات المختلطة بين العرب (فلسطينيي الداخل) واليهود، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 100 من فلسطينيي الداخل.

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