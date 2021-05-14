غضب في الضفة.. 4 قتلى بمواجهات مع القوات الإسرائيلية

مع مواصلة القصف على قطاع غزة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين تداعوا للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية.

فيما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق الرصاص،وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخليل وجنين ونابلس، وغيرها.

و أفاد مراسل العربية بمقتل 4 فلسطينيين خلال مواجهات الضفة. فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات اليوم الجمعة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

كما أشارت إلى مقتل شخص، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية في منطقة يعبد، بجنين شمال الضفة.

إلى ذلك، أوضحت أنه تم تسجيل إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية لبعض الجرحى الذين وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس. وأضافت أن ١٧ إصابة بالرصاص الحي في الأطراف، وإصابات بالرصاص المطاطي في الرقبة، وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

مسيرات عند نقاط التماس

بالتزامن، أعلنت حركة فتح عن مسيرات في المدن الفلسطينية تجاه نقاط التماس مع إسرائيل.

كما أشارت إلى وقوع مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين

إلى ذلك، أكدت في بيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وحولته إلى "ثكنة عسكرية".

ودعت الحركة إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية التي تحققت في تفاهمات القاهرة، وجسدتها معركة الدفاع عن القدس.

غزة تحت النار وضرب مواقع لحماس

أتى ذلك، فيما واصلت إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لليوم الخامس على التوالي، جوا وبرا وبحرا، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 119 شخصا بينهم أطفال، في حين لقي 9 مصرعهم على الجانب الإسرائيلي جراء الصواريخ التي أطلقت على القطاع منذ مساء الاثنين الماضي.

في حين أفاد مراسل العربية، أن حشودا عسكرية وبرية احتشدت عند الحدود مع القطاع دون وجود مؤشرات لأي اجتياح، أو عمليات توغل.

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع لقياديين في حماس، فضلا عن أنفاق عدة تحت الأرض في غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدف بصاروخين شقة سكنية في أحد أبراج طيبة، غرب خان، وقصف هدفا قرب ميناء غزة.

إلى ذلك، يستمر التوتر والعنف في البلدات المختلطة بين العرب (فلسطينيي الداخل) واليهود، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 100 من فلسطينيي الداخل.