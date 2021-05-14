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نتنياهو: قصفنا أهدافاً تحت الأرض لحماس في غزة

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

نتنياهو: قصفنا أهدافاً تحت الأرض لحماس في غزة

رئيس وزراء إسرائيل: قلت إننا سنوجه ضربات قاسية جدا لحماس ونحن نفعل ذلك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن إسرائيل قصفت أهدافاً تحت الأرض لحماس في غزة.

وقال "قلت إننا سنوجه ضربات قاسية جداً لحماس ونحن نفعل ذلك".

122 قتيلاً في غزة.. وإسرائيل ترسل مزيداً من التعزيزات العرب والعالم 122 قتيلاً في غزة.. وإسرائيل ترسل مزيداً من التعزيزات

كما تابع "قادة حماس سيدفعون ثمنا باهظا وسنفعل كل شيء من أجل استعادة الأمان لمدننا ولمواطنينا".

وكان المتحدث باسم الجيش أفخاي أدرعي أعلن في بيان، أنه منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفًا في القطاع.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

ولفت إلى أن تلك الغارات تهدف إلى ضرب المصالح تحت الأرضية "مترو حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة"، بحسب زعمه.

كنز استراتيجي

كما أضاف أن تلك الأنفاق تعتبر كنزًا استراتيجيًا لحماس وستتوضح نتائجها خلال ساعات اليوم. وتابع: "هناك ضربة قوية لكيلومترات عديدة من الأنفاق في شمال قطاع غزة"، مشددا على "مواصلة العمل بقوة"، بحسب تعبيره.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

ومع دخول العنف يومه الخامس، بين غزة وإسرائيل، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 122 قتيلاً و900 جريح، أكد مراسل العربية/ الحدث الجمعة أن إسرائيل أرسلت مزيداً من التعزيزات العسكرية للشريط الحدودي مع القطاع، لتضاف إلى الحشود الكبيرة المتواجدة هناك أصلاً.

إلا أنه شدد على عدم وجود مؤشرات تدل على عملية برية وشيكة، على الرغم من استدعاء الجيش الإسرائيلي لآلاف الجنود إلى المنطقة.

كما أشار إلى تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع في خان يونس جنوبي القطاع، واستهداف مقرات للشرطة البحرية قرب ميناء غزة، فضلا عن قصف لمبنى بنك الانتاج غرب المدينة

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