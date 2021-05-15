إسرائيل تقصف موقعاً لحماس وسط غزة.. وصواريخ من القطاع

متجاهلة كل الدعوات الدولية للتهدئة، أعلنت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، استهداف موقعاً للفصائل الفلسطينية في دير البلح وسط غزة.

وأشارت أن الاستهداف جاء عبر شن غارات جوية على المكان.

جاء ذلك في حين أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن قطاع غزة قد يواجه مشكلة كبيرة في إمدادات الكهرباء خلال الساعات القادمة، فيما ادعت إسرائيل أن خطوط إمداد غزة بالكهرباء تضررت بسبب صواريخ الفصائل.

إلى ذلك، أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 145 إضافة إلى 1100 جريح.

مزيد من الخطط الهجومية

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كان اعتبر أن حماس دفعت ثمناً باهظاً خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن لدى إسرائيل مزيداً من الخطط الهجومية في جعبتها، في إشارة إلى تصعيد مكثف ربما للضربات خلال الساعات المقبلة.

ودخلت الحملة الأمنية على قطاع غزة يومها السادس، حيث دفعت إسرائيل، السبت، بمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود مع القطاع، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية.

كما استهدف القصف الإسرائيلي القطاع بضربات جوية عنيفة، كما أطلقت قصفاً من البحر، وسط تحذير من انقطاع خدمة الكهرباء بشكل كامل عن المدينة في الساعات المقبلة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه أطلق ٢٧٨ صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة.

أكثر من 2300 صاروخ

يذكر أن التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس مستمر منذ الاثنين.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن 9 قتلى بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً.

كما ضربت قذائف هاون مدفعية إسرائيلية على حدود غزة.