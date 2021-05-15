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إسماعيل هنية يتلقى اتصالا من قائد فيلق القدس الإيراني

رئيس حركة حماس وقائد فيلق القدس
رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وقائد فيلق القدس إسماعيل قآاني

إسماعيل هنية يتلقى اتصالا من قائد فيلق القدس الإيراني

رئيس المكتب السياسي لحماس يشيد بـ"مواقف إيران من القضية الفلسطينية"

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دبي - العربية.نت

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في ظل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً من العميد إسماعيل قآاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

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ووفق بيان لحركة حماس، قال قآاني: "نقف إلى جانب الحق الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها في القدس وغزة".

وبحث رئيس الحركة الفلسطينية مع قائد فيلق القدس الوضع في قطاع غزة والقدس. وأشاد هنية بما اعتبره "مواقف إيران من القضية والشعب الفلسطيني وإسنادها له".

إلى ذلك، دفعت إسرائيل، اليوم السبت، بالمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود على غزة، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية على القطاع، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، فيما أطلقت عشرات الصواريخ من القطاع نحو تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، ومستوطنات غلاف غزة.

قصف إسرائيلي على غزة (فرانس برس)
قصف إسرائيلي على غزة (فرانس برس)

وفي حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شخص بعد سقوط صاروخ في تل أبيب، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المدينة البقاء في الملاجئ.

كما تم اعتراض صواريخ بمحيط مطار بن غوريون، حيث سمع عدة انفجارات. بينما سقط صاروخ في مدينة رمات جان قرب تل أبيب، حيث أصيبت بعض المباني إصابات مباشرة.

يذكر أن الحملة الأمنية على غزة دخلت يومها السادس، مع ارتفاع أعداد القتلى. فقد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة القتلى بلغت 139، بينهم 39 طفلا، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة حرجة.

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