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الجيش الإسرائيلي: برج الجلاء كان يأوي مخابرات حماس

الجيش الإسرائيلي: برج الجلاء كان يأوي مخابرات حماس

المبنى يتضمن مكاتب وكالة أسوشييتد برس ووسائل إعلام أخرى

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دبي - العربية.نت

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بعد تدمير ثاني أكبر برج في غزة بالكامل، زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن برج الجلاء، الذي يحوي مكاتب وكالة أسوشييتد برس ووسائل إعلام أخرى، كان يضم مكاتب لمخابرات حماس.

وقال في بيان إنه أتاح وقتاً كافياً لسكان برج الجلاء في غزة لإخلائه قبل استهدافه.

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من جانبه أفاد مالك البرج في وقت سابق اليوم بأنه تلقى مكالمة من الجيش الإسرائيلي بأن المبنى، الذي يضم أيضاً عدداً من الشقق والمكاتب الأخرى، سيستهدف.

ذعر وفرار

كما أضاف جواد مهدي أنه طُلب منه الذهاب إلى المبنى للتأكد من إجلاء جميع السكان، وقيل له إن لديه ساعة للتأكد من مغادرة الجميع للمبنى. وفرّ موظفو وكالة أسوشييتد برس وسكان المبنى في حالة من الذعر بعد إخبارهم بالتحذير.

في حين أعرب رئيس وكالة أسوشيتد برس عن صدمته من استهداف البرج، لافتا إلى أنه "لم يكن هناك أي تفسير فوري لسبب استهداف المبنى".

انهيار برج الجلاء في غزة يوم 15 مايوم 2021 (رويترز)
انهيار برج الجلاء في غزة يوم 15 مايوم 2021 (رويترز)

تصعيد مستمر

يذكر أن التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس مستمر منذ الاثنين. وأشارت آخر حصيلة للسلطات الفلسطينية مساء الجمعة إلى سقوط 139 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً وإصابة ألف في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ بحسب ماأعلن الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن 9 قتلى بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً.

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