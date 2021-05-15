.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد.. أضرار وسط تل أبيب بسقوط صاروخ أطلق من غزة

A rocket hits an area in the south of Tel Aviv. (Screengrab)

شاهد.. أضرار وسط تل أبيب بسقوط صاروخ أطلق من غزة

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان تل أبيب البقاء في الملاجئ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت مقاطع فيديو سقوط صاروخ أطلق من غزة، وسط تل أبيب، متسببا بأضرار كبيرة وأسفر عن مقتل شخص على الأقل وعدد من الجرحى، اليوم السبت.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان تل أبيب البقاء في الملاجئ. فيما تم اعتراض صواريخ بمحيط مطار بن غوريون، حيث سمع عدة انفجارات.

كما سقط صاروخ في مدينة رمات جان قرب تل أبيب، حيث أصيبت بعض المباني إصابات مباشرة.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها حساب الموساد الإسرائيلي على مواقع التواصل، أضرارا وسط أحد الشوارع، بينما ظهر عدد من المارة يهربون من المكان، مع ارتفاع أعمدة الدخان.

إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "مجداليم" قرب نابلس، بعد أن أفاد شهود عيان أن صاروخا سقط في المنطقة.

كما دوت الصفارات في مستوطنات ألفي مناشيه، ومعاليه شمرون، وكارني شمرون، في الضفة الغربية.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار استهدفت بوقت سابق اليوم مواقع غرب وشمال غزة بغارات متتالية.

200 صاروخ من غزة

يأتي هذا بعد أن أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي صباحا رصد إطلاق نحو 200 صاروخ من غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم.

كما أضاف أن 30 صاروخا سقطت داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدة أكثر من 100 صاروخ. فيما بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت منذ الاثنين بحسب القوات الإسرائيلية، 2300، اعترض منها 1000.

يذكر أن الحملة الأمنية على غزة دخلت يومها السادس، مع ارتفاع أعداد القتلى. فقد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة القتلى بلغت 139، بينهم 39 طفلا، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة حرجة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
"نسل الأغراب" يطيح بمخرجه محمد سامي.. والسبب زوجته!
شاهد كيف هبطت المركبة الصينية على سطح المريخ شاهد كيف هبطت المركبة الصينية على سطح المريخ
الأكثر قراءة
بعد الجدل.. بعد الجدل.. "فيديو الكفن" يطيح بمسؤولين أمنيين في مصر
مفاجأة.. سبب التجلطات الناتجة عن اللقاحات بات معروفاً مفاجأة.. سبب التجلطات الناتجة عن اللقاحات بات معروفاً
أيهما أفضل: الاستحمام ليلاً أو نهاراً؟ طبيب يكشف أيهما أفضل: الاستحمام ليلاً أو نهاراً؟ طبيب يكشف
"سامحوني وادعولي".. شاب ينتحر تحت عجلات قطار في مصر
محمد صلاح يدخل في عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد محمد صلاح يدخل في عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد
بالفيديو.. مشادة كونتي ولاوتارو تتحول إلى بالفيديو.. مشادة كونتي ولاوتارو تتحول إلى "ملاكمة" في التدريبات
قبل أن تذهب
كورونا يكبد شركات السياحة العراقية خسائر فادحة بعد توقف الرحلات الداخلية
كورونا يكبد شركات السياحة العراقية خسائر فادحة بعد توقف الرحلات الداخلية
اكتشف المزيد