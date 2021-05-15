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نتنياهو لبايدن: نجتهد في منع وقوع قتلى مدنيين

بايدن ونتنياهو

نتنياهو لبايدن: نجتهد في منع وقوع قتلى مدنيين

نتنياهو يشكر بايدن لدعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

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دبي - العربية.نت

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بعد استهداف أبراج مدنية وتدميرها في غزة ومواصلة التصعيد الإسرائيلي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بأن إسرائيل "تفعل كل ما في وسعها لتجنب الإضرار بالأشخاص الذين لا يشاركون في قتالها مع حماس وجماعات أخرى في غزة".

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وطبقا لملخص اتصال هاتفي نشره مكتب نتنياهو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بايدن بأن الأشخاص "غير المشاركين تم إجلاؤهم" من مبنى سكني في غزة يضم مكاتب وسائل إعلامية إضافة لمكاتب وشقق سكنية وتم تدميره في ضربة جوية إسرائيلية في وقت سابق من اليوم.

وجاء في البيان "رئيس الوزراء نتنياهو شكر الرئيس (بايدن) لدعم الولايات المتحدة لحقنا في الدفاع عن أنفسنا".

من جهته، عبر بايدن عن قلقه من استهداف المدنيين في غزة.

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من القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس 15 مايو 2021

في السياق، أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالا مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، معربا عن إنهاء العملية العسكرية في أسرع وقت.

أول اتصال مع عباس

في المقابل، قال عضو اللجنة مركزية لحركة حسين الشيخ فتح في تغريدة عبر تويتر إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي تناول آخر التطورات والأحداث".

وهذا هو الاتصال الأول بين الرئيس الأميركي وعباس منذ وصول بايدن للبيت الأبيض.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة مقتل 11 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في أعلى حصيلة يومية منذ ما يزيد عن عشر سنوات.

بينما آخر حصيلة للسلطات الفلسطينية مساء الجمعة تفيد بسقوط 139 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً وإصابة ألف في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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