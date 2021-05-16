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الصليب الأحمر: النزاع بين غزة وإسرائيل غير مسبوق في شدته

Rescuers carry a girlTitle: SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB People recover the body of a dead Palestinian girl from the rubble of a house that local medics said was hit by Israeli air strikes in Gaza City May 16, 2021. REUTERS/Mohammed Salem Image Caption إنقاذ طفلة من تحت ركام عمارة محطمة في غزة بسبب القصف الإسرائيلي as they search for victims amid rubble at the site of Israeli air strikes, in Gaza City May 16, 2021. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY
إنقاذ طفلة من تحت ركام عمارة محطمة في غزة بسبب القصف الإسرائيلي
الشرق الأوسط

الصليب الأحمر: النزاع بين غزة وإسرائيل غير مسبوق في شدته

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن القصف المتواصل يمنع وصول المنظمة وغيرها من المنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدة إلى غزة

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جنيف – فرانس برس

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دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،اليوم الأحد، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى "ممارسة أقصى قدر من النفوذ لوقف الأعمال العدائية بين غزة وإسرائيل"، معتبرةً أنه نزاع "غير مسبوق في شدته".

وكتبت اللجنة الدولية في بيان نشر قبل ساعات من اجتماع افتراضي لمجلس الأمن مخصص لهذه المواجهات أن "سكان غزة وإسرائيل يواجهون أشد دوامة من الأعمال العدائية منذ سنوات".

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ودعت جميع الأطراف إلى "وضع حد لتصعيد (العنف) وضمان وصول أفضل إلى المتضررين في قطاع غزة".

وقال روبرت مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إن "شدة هذا النزاع أمر لم نشهده من قبل مع غارات جوية متواصلة على غزة المكتظة بالسكان وصواريخ أصابت مدناً كبيرة في إسرائيل ما يؤدي إلى موت أطفال من الجانبين".

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رجل يحمل جثة طفله المتوفي إثر غارة إسرائيلية في غزة
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وأكد أن وصول السكان في غزة إلى المستشفيات أو غيرها من البنى التحتية المهمة "معقد جداً"، داعياً الأطراف إلى "إنهاء دوامة العنف هذه" لأن القواعد "واضحة جداً: يجب حماية المدنيين دائماً وللأسف الحال ليس كذلك الآن".

وأكد البيان أن القصف المتواصل يمنع وصول المنظمة وغيرها من المنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم لمساعدة إلى غزة، مشيراً إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتواصل مع الطرفين بشأن ضرورة الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي.

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تبرعت بنقالات وأسرّة مستشفيات ومعدات طبية لعلاج 150 مصاباً بجروح خطيرة في غزة، وقامت بزيارة عدد من ضحايا الهجمات الصاروخية في وسط إسرائيل.

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